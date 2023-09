Softball, è festa tricolore al Buscherini: Forlì conquista il sesto scudetto

“Abbiamo un sogno nel cuore. Forlì torna campione”. Il Softball Forlì ha conquistato sabato sul diamante del polisportivo "Buscherini" il sesto scudetto, il secondo nelle ultime tre stagioni. In via Orceoli si è giocato il secondo atto della serie tra Forlì e Caronno, che ha assegnato lo scudetto 2023. Si è ripartiti con le romagnole avanti 2-0. Dopo le prime due gare a senso unico in favore dell'Italposa Forlì, gara 3 dell'Italian Softball Series è un intenso duello fatto di cambi di fronte contro la Rheavendors Caronno. Alla fine a decidere è un walk-off single di Alice Spiotta per il 4-3 finale, che consegna alle romagnole il sesto Scudetto della loro storia. “E’ stata una partita thriller - sono state le parole di coach Juni Francisca -. Anche al settimo inning, dopo il fuoricampo di Caronno del 3-3, le ragazze sono rimaste concentrate, trovando il punto che ci ha dato la vittoria”. A premiare le neo campionesse il vicesindaco Daniele Mezzacapo. "Dal campionato al post season è cambiato la carattere della squadra - le parole di Spiotta -. Abbiamo lavorato sull'unione