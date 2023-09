Softball, espugnata Caronno: Forlì ad un passo dal sesto scudetto

Forlì torna dalla Lombardia dopo aver conquistato i primi due match (si gioca al meglio delle cinque partite) delle Italian softball Series contro la formazione della Rheavendors Caronno con il secco punteggio di 8-0 gara 1 e 4-0 gara 2. Forlì fa un ulteriore passo in avanti per la conquista del suo sesto scudetto, sabato prossimo al Buscherini la formazione romagnola gioca per conquistare la terza vittoria e chiudere così la pratica Caronno e riportare lo Scudetto 2023 in terra di Romagna, scudetto conquistato l’ultima volta due anni fa 2021 sempre al Buscherini avversario dell’epoca un’altra formazione Lombarda il Bollate.

Gara 1 riservata alle lanciatrici italiane vede l’azzurra Cacciamani affrontare un po a sorpresa Durot normalmente utilizzata come rilievo. Forlì non si fa sorprendere e dopo l’eliminazione di Gasparotto lead-off prima Giacometti esordisce in questa gara di finale con un doppio al centro e poi Ricchi batte il primo fuoricampo della serata che vale due punti, ma l’attacco non si ferma dopo il singolo di Cacciamani che sfruttando un errore delle varesina corre in seconda, avanza poi in terza spinta da Laghi ed infine a casa per il terzo punto su valida di Spiotta, 3-0 a metà del primo inning il punteggio. In pedana Cacciamani apre con una base-ball al battitore più forte delle Caronnesi, la venezuelana Alicart ma poi confeziona tre strike-out che lasciano il corridore fermo sul cuscino di prima base. Al secondo inning Messina rilevava Durot, al terzo inning sarà un altro fuoricampo questa volta di Giacometti da un punto a muovere il risultato, 4-0 il parziale alla terza ripresa. Intanto Cacciamani continua a macinare strike out alla fine saranno 15 con appena 2 valide concesse. Al sesto inning altro punto forlivese dopo il triplo di Carlotta Onofri sarà la battuta di Cerioni a portare a casa il 5-0 per le romagnole. Al sesto si registra la prima valida delle due concesse da Cacciamani all’attacco lombardo. Al settimo inning con due corridori in base lo staff varesino opta per il rientro in pedana di Durot che viene subito accolta dal doppio di Ricchi che spinge a casa due punti, punti che diventeranno tre, sulla volata di sacrificio di Matta entra il punto di Ricchi 8-0 parziale e poi finale visto i tre strike out al settimo di Cacciamani sull’attacco Varesino. 8-0 il punteggio finale 11 valide per Forlì contro 2 e un errore per la formazione lombarda. Nel box Giacometti mette a segno un 2 su 3 turni con un doppio e un HR, Ricchi 3 su 4 con 1 doppio un HR e 4 RBI, 2 su 3 di Veronica Onofri e un 2 su 4 di Cacciamani.

Gara 2 una partita completamente diversa, sarà un duello fra i due lanciatori l’americana Sutherlyn per Forlì e la Cubana Tornes per Caronno. Ha la meglio l’americana supportata da un attacco che ha saputo colpire nei momenti giusti. La gara vede alcune occasioni per ambo le parti ma saranno due Home Run ha decidere la partita. Basta vedere i numeri dei due pitcher, Tornes per le varesine alla fine concede 3 valide e 5 basi ball e registra ben 10 Strike-out, Sutherlyn per Forlì ha chiuso con 1 sola valida 2 basi-ball e 9 strike out. La prima occasione è per Caronno il primo inning, con un out Sheldon batte la prima ed unica valida dell’incontro, c’è un errore in difesa sul bunt e corridori salvi in prima e seconda, Cecchetti guadagna un base ball e Caronno si trova con basi piene e 1 out, Salvioni nel box forza il gioca e sulla smorzata la grande difesa di Cerioni elimina il corridore che corre a casa, secondo out e sullo strike-out su Rossini si chiude la ripresa. Al terzo inning Forlì passa con due out si presenta nel box Gasparotto che legge bene un palla bassa la colpisce e la manda oltre la recinzione per 1-0 vantaggio Forlì. Si susseguono riprese veloci e al 5 inning si presenta una occasione per Forlì, con basi piene e due out Ricchi si presenta nel box ma un pop sull’interbase chiude l’inning senza un nulla di fatto. Al settimo inning ed ultimo attacco di Forlì con due out, quando oramai la gara sembrava destinata a chiudersi sul 1-0 Cerioni va in base per colpito a Gasparotto viene data la base intenzionale e Giacometti sul conto pieno incoccia una palla spedendole oltre l’alta siepe di recinzione del campo e portando il punteggio, con un solo giro di mazza, sul 4-0 per le romagnole. Per Giacometti il secondo Home Run della giornata ed il sesto stagionale. L’ultimo attacco del Caronno è stato un monologo del lanciatore forlivese primo out linea su di lei, poi strike-out e strike-out chiudono la gara.

Importante affermazione del Forlì che torna adesso a giocare sul proprio campo con due vittorie a zero e con la voglia di chiudere i giochi il prima possibile. Grande prestazione dei due lanciatori forlivesi e di un attacco che ha giocato come squadra costruendo le occasioni in ogni turno di battuta e colpendo duro quando se ne presentato l’occasione. Sabato prossimo al Buscherini atto conclusivo delle Italian Softball Series con l’assegnazione del titolo di Campione di Italia 2023.