Softball, Forlì a caccia del sesto tricolore: il primo doppio match si gioca a Caronno

Con le prime due partite sul diamante di Caronno Pertusella, prende il via la finale scudetto del softball. A sfidare la formazione varesina ci sarà Forlì, che per la quindicesima volta negli ultimi ventotto anni potrà giocare la serie per il titolo italiano. E' certamente la finale meno attesa. Forlì e Caronno avevano chiuso la stagione regolare rispettivamente al terzo e al quarto posto, ma in semifinale sono riuscite a prevalere su avversarie che si erano meglio piazzate: con 21 punti in tre partite Forlì ha spazzato via Saronno, campione in carica e fresco vincitore della Coppa Italia; non è stato da meno Caronno, che ha avuto bisogno di tutte e cinque le partite in calendario ma alla fine ha eliminato il Bollate, primo in regular season. Ma, per quanto inattesa, la finale 2023 è altrettanto ricca di spunti interessanti.



Mentre il Softball Forlì ha collezionato tante finali (e cinque scudetti vinti), all'opposto per Caronno si tratta della prima partecipazione. Società di lunga tradizione, anche se con diversi alti-e-bassi fra A1 e cadetteria, la Rhea è tornata sul massimo palcoscenico nel 2014 e si è di nuovo stabilizzata fra le protagoniste: quella di quest'anno è la quarta volta consecutiva che Caronno guadagna la post season, la sesta negli ultimi dieci anni. Sul piano strettamente statistico, ci sono nette differenze fra le due contendenti. Forlì è una potenza offensiva, e nella semifinale contro Saronno l'ha fatta vedere tutta. I numeri di Caronno con la mazza sono distanti da quelli romagnoli, ma la squadra varesina si fa preferire in difesa (molti meno errori di Forlì) e in pedana ha un vero asso nella cubana Tornes, tanti strike out in campionato e assoluta protagonista nella semifinale vittoriosa contro Bollate.



In queste finali il fattore-campo è passato dalla parte di Forlì, che potrà quindi giocare una eventuale "bella" sul diamante amico; dunque il primo doppio match si disputa al campo "Bariola" di Caronno Pertusella. Si comincia con la partita delle lanciatrici italiane: Forlì manda in pedana Ilaria Cacciamani, statisticamente la miglior lanciatrice italiana della A1; Caronno potrà scegliere una tra Messina, Durot e Riboldi, con apparente preferenza per la mancina Messina che è partita titolare nelle semifinali. In gara due ci sarà l'atteso duello fra l'americana di Forlì, Myka Sutherlin, e Tornes. Play ball alle 16.00, maltempo permettendo.