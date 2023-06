Softball, Forlì sul diamante di Castelfranco Veneto. Poi c'è la Nazionale: convocate 5 forlivesi

Il massimo campionato di softball gioca la quinta giornata di ritorno; poi si fermerà un mese a causa degli impegni della Nazionale. Il Softball Forlì sarà impegnato in trasferta sul diamante delle Metalco Thunders Castelfranco Veneto. Sulla carta si tratta di un impegno non difficile; in realtà è partita delicata. Nella sua rincorsa ai playoff, le romagnole se la stanno vedendo con Pianoro e Caronno per i due posti ancora disponibili, assodato che Bollate (matematicamente) e Saronno (virtualmente) la post season se la sono già guadagnata. Per il momento le romagnole sono terze e sono le meglio piazzate, ma hanno anche il calendario peggiore, con tre scontri diretti ancora da giocare, e tutti in agosto.

Le avversarie stanno spingendo al massimo, e ogni passo falso è un regalo alla concorrenza: intuitivamente, più la partita è sbilanciata come in questo caso, più Forlì ha da perdere. In effetti la formazione castellana è penultima, e attraversa un periodo opaco. Ma è squadra capace di sorprese, come battere due volte a domicilio il Saronno capolista, oppure vincere a Caronno. Forlì sa bene di doversi guardare da queste insidie: è formazione troppo esperta per non saperlo. E poi viene dalla doppietta con Collecchio, con vittoria in rimonta nella garadue, che è stata una iniezione di fiducia e consapevolezza insieme.

Il match di Castelfranco vedrà un incrocio di "ex". In panchina per le venete c'è Sabrina del Mastio, che dal 1997 per oltre 10 anni ha giocato con Forlì, e poi ha intrapreso la carriera tecnica; in campo per le romagnole c'è invece Noemi Giacometti, la quale sul diamante che fu casa sua tornerà per la prima volta da avversaria contro la squadra che l'ha vista crescere. Giacometti è ormai parte integrante di questo Forlì a trazione anteriore, con medie elevate nel box di battuta e il fiore all'occhiello di diciotto home run: sono state otto le giocatrici capaci di spedirla fuori campo, quattro delle quali più di una volta (Gasparotto, che ne ha fatti otto, e poi Giacometti, Ricchi, Spiotta).



Le sfide in pedana di lancio sono già certe. In garauno è Biasi contro Cacciamani; nella ripetizione se la vedono l'australiana Tolmie e Myka Sutherlin. Il manager delle romagnole Francisca ha peraltro una rotazione di pitcher esagerata, potendo mettere sul piatto anche l'azzurra Lacatena e la giovane Kylie Milano. Tutte le partite della giornata sono in programma il sabato. C'è un match clou, vale a dire lo scontro diretto di Bollate dove le milanesi attendono Pianoro; c'è il derby parmense fra Collecchio e Old Parma, formazioni ormai prive di obiettivi; c'è un Macerata - Caronno dall'esito niente affatto scontato; c'è infine Saronno - Sestese, prima contro ultima, che invece si prevede a senso unico.



Da martedì si raduna la Nazionale, che a luglio giocherà prima la Canada Cup, quindi il girone di qualificazione alla Coppa del Mondo. Tra le sedici convocate in azzurro per la trasferta nordamericana, sono ben cinque le atlete del Softball Forlì: Ilaria Cacciamani, Alexia Lacatena, Laura Vigna, Erika Piancastelli, Marta Gasparotto; quest'ultima raggiungerà il gruppo direttamente dagli Usa, paese in cui sta giocando nel campionato Pro.