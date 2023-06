Softball, Forlì torna al Buscherini contro Collecchio prima della sosta per la Nazionale

Per la quarta giornata di ritorno, il Softball Forlì ospita le parmensi del Bertazzoni Collecchio. Si tratta dell'ultimo impegno casalingo per Forlì prima che il campionato osservi una sosta di un mese per lasciare spazio agli impegni della Nazionale (Canada Cup e Torneo di qualificazione alla Coppa del Mondo). La serie A1 tornerà a fine luglio per giocare gli ultimi turni della fase regolare e poi i playoff. Ad agosto ci saranno anche le coppe continentali, ma quest'anno il discorso non riguarda Forlì, che per la prima volta dal 2013 non si è qualificata.



Dopo il pari dello scorso fine settimana a Caronno, Forlì mantiene la terza piazza in classifica, è saldamente in zona playoff e ha un robusto margine sulla quinta, proprio Caronno, oltretutto avendo il vantaggio negli scontri diretti in caso di arrivo in parità. Collecchio invece, avversario di giornata, in classifica è sesto, primo fra le squadre che hanno un record negativo (10-14). Ben tranquille e lontane dalla zona retrocessione, le emiliane conservano ancora la possibilità matematica di inserirsi nella lotta per la post season: dunque è un Collecchio che viene a Forlì con qualcosa da dire in tema di campionato, non proprio una formazione senza obiettivi. Si tratta di una squadra di sostanza che lotta sempre contro tutti e raramente cede di schianto (appena due le "manifeste" subite in stagione). L'attacco emiliano non ha mazze "pesanti", non come Forlì almeno, ma ha una media squadra onorevole di .233, e in quasi tutte le partite ha messo a segno punti. Un evidente punto debole è la quantità di errori difensivi, 38, tanti anche rispetto ai 29 di Forlì, che di spreco ne ha fatto assai.



Nelle file di Forlì è certa l’assenza di Marta Gasparotto. La friulana, miglior battitore delle romagnole, se non dell'intera A1, sta già giocando nel campionato Pro americano con le Texas Smoke (tornerà a fine agosto), e l'attacco forlivese è chiamato a compensare la sua partenza. Quello di Forlì rimane comunque uno dei line up più rispettabili della A1, con il suo .332 di squadra e il .441 individuale di Beatrice Ricchi. Una buona notizia è il rientro più che possibile di Martina Laghi che, prima di fermarsi per un mese ed oltre, batteva .440: in settimana Laghi ha giocato nella amichevole contro il college di Washington Central, e almeno in una delle due partite con Collecchio dovrebbe scendere in diamante.



Le gare al Buscherini inizieranno come di solito alle 16. I duelli in pedana vedranno Cacciamani contro Melegari nella gara italiana, Myka Sutherlin contro la californiana Main nella ripetizione. Il resto della giornata si distingue per l'assenza di scontri diretti fra le prime. Saronno, ancora capolista nonostante l'ultimo 0-2 contro Bollate, riceve la visita di Macerata e ha tutte le intenzioni di riprendere il sentiero della vittoria. Bollate dal canto suo ha un impegno sulla carta facile in trasferta a Sesto Fiorentino. Completano il calendario Parma - Caronno e, domenica, Pianoro - Castelfranco.