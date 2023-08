Softball, insidiosa trasferta a Saronno. E Forlì si presenterà con una formazione rimaneggiata

Nel massimo campionato di softball, la terzultima giornata riserverà a Forlì un match di assoluto spessore e difficoltà. Le romagnole saranno impegnate sabato nella trasferta di Saronno contro l’Inox Team Saronno, campione in carica e anche attuale capoclassifica. Non si tratta di una sfida per il primo posto: il margine fra le due formazioni è ampio, e per agganciare le rivali a Forlì servirebbe non solo una doppietta, ma anche una improbabile combinazione di risultati di qui sino a fine stagione. Più concretamente: Forlì è in formazione largamente rimaneggiata, misura le proprie forze contro un avversaria sulla carta superiore, e cerca un successo che la aiuti a conquistare i playoff.

Non è però una partita da "dentro-o-fuori": a Forlì rimangono comunque altri due avversari, ben più potabili (Sestese e Pianoro), contro cui cercare almeno un paio di vittorie e, con esse, la qualificazione alla post season. Questa settimana il discorso sulle assenze di Forlì si arricchisce con un nuovo nome: non sarà infatti della partita Laura Vigna, e con lei l'attacco perde il suo "lead-off" e un ottimo battitore in generale. Quanto al resto, mancheranno le assenti "storicizzate" Gasparotto e Sutherlin, e mancheranno per la seconda e ultima volta Spiotta e Cortesi, che tanto bene stanno facendo con la Nazionale agli Europei Under18.



Anche così, Forlì può vantare un potenziale d'attacco ragguardevole, Ricchi e Lacatena battono con oltre .400 di media, e altre sei viaggiano attorno ai .300. Ma Saronno non è da meno: oltre ad avere una media squadra leggermente superiore a quella forlivese (.338 contro .330), oltre ad avere due mazze ad alta pericolosità come Lozada e Marrone, nei giorni scorsi la società varesina ha tesserato Uxua Modrego Lopez, atleta basca ma di formazione americana con ottimi numeri in attacco.



Il confronto fra lanciatori promette di essere interessante. Forlì può mandare in pedana due quarti della rotazione azzurra, Cacciamani e Lacatena; Saronno può schierare l'altra azzurra Nicolini, più l'australiana Trzcinski la cui media pgl (0,41) è la migliore del campionato. I probabili confronti diretti dovrebbero essere Cacciamani contro Nicolini in garauno, Lacatena contro Trzcinski nella ripetizione.Saronno - Forlì è l'unico scontro fra big nella settima giornata di ritorno. Il quadro delle restanti partite vede infatti Bollate contro Parma, Castelfranco - Caronno e Sestese - Pianoro. Pressoché ininfluente per la classifica la quinta e ultima gara, Collecchio - Macerata.