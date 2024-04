Softball, l'Italposa Forlì cerca il riscatto dopo il ko di Bollate: contro il Collecchio per tornare a correre

Seconda partita casalinga per il Softball Forlì, e seconda parmigiana consecutiva: dopo l'Old Parma, infatti, il calendario infatti ha riservato all'Italposa l'altra squadra della Valditaro, il Bertazzoni Collecchio. Forlì ha necessità e voglia non solo di tornare alla vittoria, ma anche di lasciarsi alle spalle il doppio ko di Bollate. E' una doppia sconfitta un po' inattesa, con poche recriminazioni, e tuttavia innocua in ultima analisi, soprattutto pensando che l'Italposa deve puntare all'obiettivo grosso e "lontano", collocato ad agosto e settembre: ci sarà la Coppa Campioni e subito dopo inizieranno i playoff scudetto in cui -è auspicabile- le romagnole potranno difendere il titolo 2023. E quindi la squadra continua il suo percorso con tranquillità, dando largo spazio alle giovani e anche alle molto giovani (Giunchi, Rubanu, Turci hanno già trovato considerazione). Il tutto in attesa di poter aggiungere altri pezzi (Cortesi, Mambelli, Lacatena, Vigna) al mosaico.



Chi proverà a dare un altro dispiacere a Forlì è Collecchio, formazione che disputa la A1 ormai da parecchie stagioni. Quella parmense è una formazione regolare e costante nei risultati, nessun rischio di scivolare in A2 ma anche nessun acuto: ultima partecipazione ai playoff nel 2017, e per poco non faceva a Forlì uno sgambetto che avrebbe estromesso le romagnole dalla finale scudetto. La Bertazzoni in questa stagione ha confermato la maggior parte delle sue giocatrici; delle straniere 2023, è tornata solo la lanciatrice Main, mentre è nuova Hannah Marsteller, una utility (ricevitore / interno) che proviene dalla Division II Ncaa. Fin qui Collecchio ha un record di 1-2, visibilmente incompleto per la mancanza di un match sospeso per maltempo (a Caronno) e ancora da recuperare. L'unico successo è venuto in garauno contro Castelfranco, un 5-4 in rimonta al termine di un match con molte valide ed emozioni.



Il playball di garauno è alle 17, con ripetizione 30' dopo la conclusione del match pomeridiano. Con tutta ovvietà, le lanciatrici partenti di Forlì saranno Cacciamani e Barnhill, in diagonale rispettivamente con Maroni e Giacometti: per il momento infatti Marta Gasparotto viene schierata come Seconda Base, poiché a causa di un affaticamento a un ginocchio è per lei preferibile evitare di giocare Ricevitore. La Bertazzoni risponde mandando in pedana Melegari (titolare collecchiese ormai dal 2020) e la citata Main. Il resto della giornata ha in calendario un interessante Caronno - Pianoro, sfida che mette di fronte due formazioni di qualità che puntano dichiaratamente ai playoff. Completano il quadro Macerata - Bollate e Parma - Saronno. Riposa Castelfranco.