Softball, per Forlì un pareggio indolore contro le Blue Girsl Bologna. Ora testa alla post season

Si chiude con un pareggio la stagione regolare del campionato nazionale di serie A1 di softball. Forlì - già matematicamente certo della sua partecipazione ai play-off scudetto e alla Final Four di Coppa Italia - ha vinto gara 1 contro le Blue Girsl Bologna con il punteggio di 4-1, mentre ha ceduto 3-11 dalle felsinee in Gara 2. Gli incontri avevano una valenza solo per le Bolognesi, in caso di loro doppia vittoria contro le forlivesi avrebbero superato il Caronno in classifica accedendo ai play-off al posto delle varesine.

Gara 1

Gara 1 come previsto in pedana Forlì schiera Cacciamani contro Comar, Forlì passa subito alla prima ripresa Spiotta apre la giornata con un singolo, ruba la seconda base e sul sacrificio Bunt di Giacometti si porta sul cuscino di terza base. Sul palla persa del ricevitore segna il primo punto, punto che sarebbe entrato comunque visto il triplo di Ricchi subito dopo. 1-0 il parziale al primo inning. La gara procede sotto il controllo dei lanciatori, ambo le squadre lasciano corridori sulle basi senza segnare. Al quinto inning la pressione sul lanciatore bolognese aumenta, la ripresa si apre con un gran triplo di Spiotta, sulla base ball a Giacometti c’è il cambio in pedana entra la giovane Desii per Comar, a Ricchi viene data la base intenzionale e con basi piene Cacciamani lima una baseball che fa entrare il punto automatico 2-0, Laghi out al volo e sempre con basi piene la battuta in diamante di Onofri Carlotta viene giocata a casa per l’eliminazione del corritore, con due out e sempre con le basi piene la sorella Veronica Onofri legge i lanci della Desii a guadagna una baseball che vuole dire altro punto automatico, infine sarà Laghi, entrata a sostituire Cacciamani a correre, che pesterà il piatto di casa base sul lancio pazzo per il 4-0 parziale alla 5^ ripresa. Al settimo inning Forlì prova ad allungare ma non bastono tre valide per aumentare il divario. Nella seconda parte dell’ultima ripresa il punto della bandiera delle emiliane, tre valide Bartoli, Trevisan e Nolan portano a casa l’unico punto della gara, che termina così con il punteggio di 4-1 per le romagnole.

Gara 2

Gara 2 Forlì come preannunciato, visto l’assenza della lanciatrice straniera, schiera in pedana la giovane Milano, ed anche in diamante fa il suo esordio un’altra giovane classe 2008 Letizia Giuchi. Forlì parte subito forte sui lanci della Cubana Guevara, Spiotta apre con un singolo, Giacometti va strike out ma sulla palla persa del catcher corre fino in seconda con Spiotta che avanza sulla terza base, Ricchi con una valida porta a casa il primo RBI, che raddoppia sulla corsa di Giacometti che sfrutta la volata di sacrificio di Cacciamani, 2-0 il parziale nella prima mezza ripresa. Nella parte bassa dell’inning Pianoro pareggia subito il conto con due corridori sulle basi (basiball) l’americana Nolan colpisce il doppio che porta in parità la gara. Dopo un inning transitorio Forlì segna il terzo punto con Giacometti (valido) che corre a casa su valido di Cacciamani. 3-2 Forlì ed anche questa volta Bologna prima pareggia su doppio di Nolan poi si porta in vantaggio su una baseball con le basi piene 4-3 il punteggio per le Blue Girls. Alla quarta ripresa la giovane Milano viene toccata ripetutamente, sei valide fra cui un doppio ed un triplo fruttano ben 7 punti alle felsinee per un punteggio che si incrementa fino al 11 a 3 per Pianoro. Il quinto e ultimo attacco forlivese non cambia il risultato e la gara si chiude anticipatamente per “Mercy Ruole” a metà della quinta ripresa.



Nelle altri due scontri in programma in questa ultima giornata hanno visto due pareggi, a Castelfranco le locali cedono in gara 1 2-4 il punteggio, contro il Macerata ma vincendo gara 2 punteggio 7-0 centrano la salvezza in serie A1, mentre la Sestese pur vincendo gara uno 8-5 contro l’Old Parma, la vittoria del Castelfranco e la contestuale sconfitta in gara 2 13-6 a favore dell’Old Parma condanna senza appello le toscane alla retrocessione diretta alla serie A2 per la prossima stagione. Si chiude così la stagione regolare del campionato di softball e Forlì per la 25 volta dal 1995 la nona consecutiva si qualifica alla post season. Post season che inizierà sabato 9 settembre a Forlì con Gara 1 e Gara 2 delle semifinali (al meglio dei 5 incontri) contro i Campioni d’Italia del Saronno. Come preambolo sabato 2 settembre si giocherà la Final Four di Coppa Italia che vede Forlì fra le protagoniste assieme al Bollate, Saronno e Pianoro, Coppa Italia che vale un posto nella European Cup winners Cup 2024