Softball, riparte il campionato: big match al Buscherini contro Bollate

Dopo una sosta durata poco meno di un mese, riprende il massimo campionato di softball: quattro sono in teoria le giornate da giocare, anche se -fra rinvii per maltempo e anticipi legati agli impegni nelle coppe europee- il numero di partite giocate da ciascuna squadra è parecchio disomogeneo.



Il discorso però non riguarda Forlì. Il prossimo calendario delle romagnole è uno dei pochi a essere in ordine: quattro sono i match in programma, otto le partite, due in casa e due in trasferta. E -tre su quattro- del tutto determinanti ai fini della classifica della stagione regolare. Forlì inizia quest'ultima fase con il match di ritorno contro Bollate. Le milanesi sono seconde in graduatoria e hanno margine abbondante sulla squadra romagnola: va tenuto conto che hanno anche giocato partite in più. E' dunque una partita ad alto tasso di interesse, ma viziata dall'ennesimo inconveniente capitato sul cammino di Forlì: è infatti tornata negli Usa Mika Sutherlin, la lanciatrice americana che era stata tesserata all'inizio del girone di ritorno e che tanto bene stava facendo sulla pedana forlivese. Sutherlin ha ricevuto una chiamata dal campionato Pro, per giocare con le "Athletes Unlimited", il tutto caldamente seguito da numeroso pubblico e generosamente sostenuto da sponsor di qualità. Un'occasione da non perdere per Sutherlin, e il Softball Forlì non ha potuto non assecondare la sua richiesta di fare questa bella esperienza. Almeno, quello di Sutherlin non è un addio ma un arrivederci: tornerà a fine agosto, in tempo per Coppa Italia e per i playoff scudetto del campionato.



Naturalmente, i playoff Forlì se li deve ancora guadagnare. Ha un margine abbastanza rassicurante su Caronno, che è quarto, e uno ancora più ampio su Pianoro, che però deve recuperare alcune partite, ha un calendario non difficile, e teoricamente potrebbe perfino risalire fino al terzo posto; più pragmaticamente, è sulla squadra varesina che Forlì deve fare la propria corsa. Il calendario forlivese però non è propizio: fra i prossimi avversari ci sono Bollate (seconda), Saronno (capolista) e lo stesso Pianoro: lo scontro diretto con le felsinee è previsto per l'ultima giornata e la speranza di Forlì è di arrivare a quel punto già con la certezza della post season, per evitare palpitazioni pericolose.



Contro Bollate, Forlì dovrà fare la conta degli assenti: di qui fino a fine stagione, sarà la situazione ordinaria. Manca Sutherlin, e si è detto; manca Gasparotto, anche lei negli Usa con le Pro (ma circuito differente), e si sapeva; inoltre mancheranno le giovani Spiotta e Cortesi, Seconda Base e Interbase titolari, impegnate con la Nazionale Under 18 agli europei di categoria in svolgimento a Praga. Tra le presenti, fortunatamente, le tre azzurre Cacciamani, Lacatena e Vigna, fresche reduci dalle qualificazioni Mondiali in cui l'Italia è arrivata terza nel proprio girone.



Il Bollate è formazione completa e temibile in ogni fondamentale: in particolare si fa apprezzare l'attacco, media battuta di squadra di .310, in cui spiccano la giapponese Mikiko (media .488) e la céca Gabriella Slaba (.469); Bollate è anche squadra che sbaglia poco in difesa e in genere subisce pochi punti. Ma la statistica peggiore è un'altra: nel girone di ritorno Bollate è imbattuto, quattordici successi di fila, compresa la doppietta sul Saronno campione in carica che ha quasi rimesso in discussione il primo posto finale. Per la Forlì incompleta di questo periodo, non poteva esserci avversario peggiore.



Il big match inizia alle 16. Pur senza Sutherlin, Forlì può schierare Ilaria Cacciamani e Alexia Lacatena, vale a dire mezza rotazione della Nazionale; a duellare con le due azzurre saranno Laura Bigatton e l’australiana Gabbie Plain. Nelle altre gare della giornata c'è un altro match pesantissimo, vale a dire la sfida fra Blue Girls Pianoro e Saronno. Completano il quadro Caronno - Collecchio e Sestese - Macerata.