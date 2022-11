Sport forlivese in lutto, è morto lo storico maestro di judo Stefano Rossi

Il mondo del judo forlivese in lutto per la scomparsa del maestro Stefano Rossi, tra l'altro consigliere del Comitato di Forlì del CSI e responsabile della Commissione Tecnica Regionale Judo. "Ci mancheranno le sue grandi qualità umane e tecniche, sicuramente avrà lasciato ai suoi allievi non solo l'insegnamento tecnico ma una forte testimonianza di amore e di affetto nei loro confronti. Sentiremo la mancanza della sua bontà" si legge in una nota del CSI di Forlì



Lunedì 14, partendo alle ore 14,30 dalla camera mortuaria dell’ospedale Morgagni di Forlì, sarà celebrato il funerale nella Chiesa di San Giuseppe Artigiano, Viale Fratelli Spazzoli, di Forlì.