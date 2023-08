Sui campi del Villa Carpena da domenica scatta il torneo Itf Men’s Future “Città di Forlì”

Il fascino del tennis internazionale torna protagonista al Tennis Villa Carpena dove da domenica scatta il torneo Itf Men’s Future dotato di 15.000 dollari di montepremi. Sulla terra battuta del Club forlivese si potranno seguire alcuni dei migliori prospetti del tennis italiano ed internazionale, in cerca di punti Atp e di un posto al sole nel circuito. Si tratta del “Città di Forlì” che scatta domenica alle 9 con le qualificazioni che terranno banco anche lunedì, poi inizieranno i tabelloni principali di singolare e doppio, con la finale del singolare prevista per sabato prossimo.

L’entry list è guidata dal cesenaticense Francesco Forti, numero 349 del ranking mondiale Atp: il romagnolo allievo della Galimberti Tennis Academy ha ottenuto proprio sui campi del Carpena, due anni fa, un bel risultato raggiungendo i quarti nel Challenger Atp. Dietro a Forti un bel gruppo di giovani giocatori azzurri che occupano le prime otto teste di serie, nell’ordine Gabriele Piraino, Luca Potenza, Tommaso Compagnucci, Andrea Picchione, altro giocatore che si allena a Cattolica nell’Accademia di Galimberti, Giorgio Tabacco, Gabriele Pennaforti e Luca Giacomini. Parte dal main-draw anche il riminese Manuel Mazza, mentre al momento partono dalle qualificazioni, con buone chances di rientrare nel main-draw, Gabriele Bosio, allievo di Tennix, Alessandro Pecci, Federico Bertuccioli e Daniel Bagnolini. Nelle qualificazioni dovrebbero rientrare il sammarinese Marco De Rossi, Noah Perfetti ed Alberto Morolli.

Molto interessante il capitolo delle wild-card che riguarda da vicino il Carpena, visto che le due a disposizione per le qualificazioni andranno ai giovanissimi Riccardo Pasi ed Alex Guidi, mentre le due per il tabellone principale sono indirizzate a Lorenzo Angelini e Lorenzo Beraldo. Quattro giovani promesse che si allenano all’Accademia del Villa Carpena. Le wild-card per il tabellone principale a disposizione della Federazione sono andate al forlivese Jacopo Bilardo e Peter Buldorini.

Il direttore del torneo è il maestro Giovanni Pacchioni: “E’ un ottimo torneo, con la chiusura sotto i 1000 della classifica Atp per il main-draw, il n.1 è Forti, il giocatore di Cesenatico che al Carpena gioca in casa, direi che il livello è alto per esser un 15.000 dollari, ci sono tanti italiani come deve essere, ma soprattutto ci sono tanti giovani interessanti che stanno scalando la classifica mondiale”.

Entusiasta anche il presidente dell’Asd Villa Carpena, Roberto Capparelli: “E’ un torneo che va in continuità con gli appuntamenti di grande livello che sono stati ospitati dal Villa Carpena, è la prima volta che organizziamo noi direttamente il torneo, al di là del Tennis Europe giovanile. Si tratta di uno sforzo organizzativo importante e siamo tutti impegnati perché ogni cosa venga organizzata al meglio. Nell’ultimo Tennis Europe Under 12 abbiamo avuto riscontri molto positivi da parte della Federazione, ci stiamo muovendo anche in questo caso nel segno della qualità organizzativa”.