Tante soddisfazioni per la società Gymnica 96 a "La ginnastica in festa"

"La Ginnastica in Festa", l'appuntamento svoltasi nelle scorse settimane a Rimini, è stata una vera esplosione di entusiasmo e partecipazione sia per la presenza del pubblico, negata per un lungo periodo, che per quella agognata normalità. Questo è l’evento nazionale che la Fgi organizza per la chiusura estiva dei vari campionati individuali e di squadra di tutte le discipline del settore Silver; per la ginnastica ritmica la società Gymnica 96 ha schierato molte delle sue ginnaste di vari livelli ed età, che hanno presentato programmi differenti, alcuni dei quali molto esigenti.

Nel giorno di apertura sono scese in pedana le ginnaste del più alto livello (LE) disputando le competizioni individuali e di squadra e riuscendo tutte a conquistare, contro numerose concorrenti, la qualificazione per le finali del giorno seguente ottenendo i seguenti risultati: Nlla categoria junior 1 Giulia Coveri si aggiudica il titolo di vice campionessa nella specialità fune e nella palla; categoria junior 3 Matilde Tassinari è vice campionessa nell’attrezzo palla e quinta nel cerchio, mentre Chiara Monaco arriva ottava alla fune; categoria junior 2 Matilde Tonielli sfiora il podio arrivando quarta al cerchio, la sua compagna Giulia Biserni, qualificatasi prima alla fune e quinta nella categoria, non riesce a partecipare alle finali a causa di un problema di salute, stessa sorte per la squadra di serie D LE, composta da Matilde Tassinari, Matilde Tondelli e Giulia Biserni che nelle qualificazioni aveva ottenuto il terzo posto.

I giorni seguenti sono stati un susseguirsi di gare, finali e conquiste. Nel livello LD Anita Casadei J1, nella finale alla fune ottiene il sesto posto; Viola Visani J3 sesta alla fune e ottava al cerchio. La squadra composta da Sofia Bartolini, Giulia Coveri e Anita Casadei all’esordio nella categoria open si classifica tra le prime venti. La coppia d’insieme LD2 formata da Viola Visani e Chiara Monaco sale, con grande soddisfazione, sul secondo gradino del podio. Nel livello LC Sofia Bartolini J1, nelle finali ottiene il quinto posto alla fune e il decimo al cerchio; Ginevra Rrushi sfiora per pochi decimi la possibilità di disputare la finale; nella categoria senior 3 Morena Rodari centra la finale alla palla confermandosi tra le migliori dieci mentre la compagna Sofia Crescenzo conquista il titolo di campionessa nazionale alla fune e vice campionessa di categoria.

Nel livello LB1 l’allieva 1 Virginia Colombo, al suo primo nazionale, conquista la finale al cerchio e si piazza al quarto posto; ottima prestazione, anche se non riesce ad entrare in finale, per l’allieva 2 Arianna Magalotti così come per le ginnaste Lisa Bonacci J3, Anna Bonoli S1 e Marika Portici S2 che ben figurano nelle loro categorie. Centra poi con successo la finale alla fune Lucia Godoli S2 confermandosi tra le migliori dieci. Le ultime ginnaste a confrontarsi con numerosissime avversarie sono Valeria Zagoret allieva 1 e Anna Bravaccini allieva 2, che nel livello LA eseguono con determinazione i loro esercizi dimostrando un buon margine di crescita. Per le tecniche Greta Cataldi e Rosy Margiotta "questo evento nazionale è stata l’occasione per raccogliere con soddisfazione i risultati, ma anche un punto di partenza per ottenere ulteriori miglioramenti con costanza e tenacia".