Tennis, brillano i romagnoli nel torneo Itf Men’s Future “Città di Forlì”

Esaurite le qualificazioni, si giocano i match del tabellone principale sui campi del Tennis Villa Carpena nel torneo Itf Men’s Future dotato di 15.000 dollari di montepremi, il “Città di Forlì”.Le qualificazioni hanno promosso otto italiani sugli otto posti a disposizione, tra questi spiccano il cervese Daniel Bagnolini, che ha vinto il derby romagnolo sul faentino Noah Perfetti, ed il riccionese Alessandro Pecci che non ha concesso chances a Stefano D’Agostino.

Buona la prova del giovanissimo allievo dell’Accademia del Villa Carpena, Riccardo Pasi, che ha ceduto nel turno finale ad Enrico Giacomini.

Poi i primi match del tabellone finale che hanno promosso il riminese Manuel Mazza ed il cesenaticense Francesco Forti che hanno eliminato altrettanti giocatori sudamericani. Mazza ha sconfitto piuttosto nettamente l’ecuadoregno Antonio Cayetano March, mentre Forti ha dovuto faticare nel secondo set per domare l’argentino Agustin Lautaro Falabella.

Ottimo esordio anche per Gabriele Bosio: l’allievo di Tennix Training Center ha vinto agevolmente il primo set su Stefano Reitano che poi si è ritirato nel secondo set.

Risultati turno di qualificazione: Stefano Papagno-Nicolas Bruna (Chi, n.1) 4-6, 6-3, 10-7, Niccolò Catini (n.3)-Francesco Liucci 6-0, 6-0, Omar Brigida (n.4)-Andrea Militi Ribaldi (n.10) 6-3, 3-1 e ritiro, Niccolò Baroni (n.9)-Giorgio Ricca (n.5) 6-7 (8), 6-1, 10-3, Enrico Giacomini-Riccardo Pasi (wild-card) 6-3, 6-2, Daniel Bagnolini (n.6)-Noah Perfetti 6-2, 4-6, 10-8, Manuel Plunger (n.12)-Riccardo Mascarini 7-6 (1), 6-4, Alessandro Pecci (n.2)-Stefano D’Agostino (n.14) 6-3, 6-2.

1° turno tabellone finale: Manuel Mazza-Antonio Cayetano March (Ecu) 7-5, 6-2, Gabriele Bosio-Stefano Reitano 6-2, 1-0 e ritiro, Leonardo Rossi-Gabriele Maria Noce 6-3, 7-5, Luca Giacomini (n.7)-Andrea Bolla 6-3, 6-3, Gabriele Piraino (n.3)-Alexandr Binda 6-1, 6-4, Francesco Forti (n.1)-Agustin Lautaro Falabella (Arg) 6-1, 7-6 (6).

Martedì si parte alle 10.30 su tre campi per il completamento dei match del primo turno e l’avvio del torneo di doppio, nel complesso sono in programma 12 incontri. Alle 10.30 spicca sul Campo n.2 l’esordio del forlivese Jacopo Bilardo contro Stefano Papagno, intorno alle 12.30 sul Centrale da non perdere la sfida tra Alessandro Pecci e Tommaso Compagnucci, in contemporanea sul campo 0 Daniel Bagnolini affronta Andrea Bacaloni. Sul Centrale si prosegue con altri due match di cartello, Andrea Picchione (n.5), allievo della Galimberti Tennis Academy, finalista domenica nell’Itf svizzero di Caslano, affronta Riccardo Balzerani, in chiusura il match-clou tra il beniamino di casa Lorenzo Angelini, e Niccolò Baroni. Previsti anche quattro doppi.

Buone notizie per il Carpena arrivano anche dal Canada, dall’Itf Junior di Repentigny (J300, hard), prestigioso torneo in preparazione agli Us Open Junior, dove Carlo Alberto Caniato, allievo dell’Accademia del Carpena, ha superato i primi due turni battendo il canadese Jason Huang (wild-card) per 6-1, 6-2 e Jangjun Kim (n.15) per 7-6, (4), 7-6 (6). Ora contro l’indiano Manas Dhamne. Caniato è seguito in Canada da coach Alberto Casadei.