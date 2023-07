Tennis, memorial “Gaio Camporesi”: quattro coreani in semifinale tra maschile e femminile

Giocati i quarti di finale nel singolare e le semifinali in doppio nel Tennis Europe Under 12 in corso sui campi del Tennis Villa Carpena, il 4° memorial “Gaio Camporesi”. Le battute finali del torneo femminile hanno perso per strada le azzurrine, a tutto vantaggio di promettenti giocatrici straniere come due coreane di cui sentiremo ancora parlare, Yerin Lee e YunHa Kim, la rumena Alessia Maria Minzat e la canadese Isabella Ruyu Yan. Si sono fermate ad un passo dalle semifinali Nicole Maccario, Linda Sirci ed Agnese Calzolai.

Stessa storia nel maschile dove i primi due giocatori che hanno staccato il biglietto per le semifinali sono stati i coreani Junseo Jang, che ha battuto 6-1, 6-4 il canadese Deniz Karabulut, e Siyun Kim che si è imposto per 6-1, 6-4 su Emanuele Pilotto. In serata chiudono il programma Tommaso Pantò contro il finlandese Ahti Pihalajaniemi e Giulio Bozzanga opposto allo scatenato giapponese Reita Yamanaka. Un finale di torneo nel segno della grande internazionalità di questa tappa del Tennis Europe Under 12, che ha portato a Forlì rappresentanti di ben 19 nazioni da tutto il mondo. L’ultima presenza romagnola è quella di Diego Tarlazzi, portacolori del Tc Faenza, che ha raggiunto le semifinali in doppio con Emanuele Pilotto. Venerdì il programma scatta alle 9 con le semifinali femminili, a seguire quelle maschili, alle 15 la finale del doppio femminile, a seguire la finale del doppio maschile.

Femminile, quarti di finale: Yerin Lee (Kor)-Nicole Maccario 6-1, 6-0, Alessia Maria Minzat (Rou)-Linda Sirci 6-2, 6-1, Isabella Ruyu Yan (Can)-Tamina Saken (Kaz) 6-1, 6-2, YunHa Kim (Kor)-Agnese Calzolai 6-0, 6-2.

Doppio femminile, quarti: Kim-Lee (Kor) b. Bordun-Ruyu (Ukr-Can) 6-1, 6-0, Minzat-Sitar (Rou) b. Calzolai-Saleppico 6-4, 5-7, 10-8, Comi-Iannece b. Galeone-Pellandra (Ita-Rsm) 6-1, 6-3, Carrara-Maccario b. Atabaeva-Stoianova (Rus) 6-3, 6-2. Semifinale: Comi-Iannece b. Carrara-Maccario 6-0, 7-6.

Doppio maschile, quarti: Pilotto-Tarlazzi b. Bozzanga-Pantò 2-6, 6-0, 10-6, Dumitru-Pepe (Rou-Ita) b. Cordella-Toscano 7-6 (6), 6-1, Conigliaro-Scalese b. Karabulut-Popa (Can) 6-4, 3-6, 10-5, Jang-Kim (Kor) b. Bikis-Pihlajaniemi (Gre-Fin) 6-0, 6-4.