Torna il Duathlon Città di Forlì: aperte le iscrizioni per la quarta edizione

Torna il 3 marzo il Duathlon Città di Forlì. La quarta edizione sarà sempre sulla collaudata distanza sprint (5 chilometri di corsa, 20 chilometri di ciclismo e 2,5 chilometri di corsa) che vedrà atleti ed atlete confrontarsi su un entusiasmante percorso multilap cittadino, completamente pianeggiante, in tutte e tre le frazioni. L'appuntamento sarà in Piazza Saffi, cuore del capoluogo romagnolo, dove saranno allestiti zona cambio, partenza ed arrivo. La segreteria aprirà le sue porte già nella giornata di sabato 2 marzo, dalle 16 alle 20 per la distribuzione dei pacchi gara, mentre domenica 3 la segreteria sarà aperta dalle 7 alle 10, con la distribuzione dei pacchi gara che avverrà in Piazza Saffi. Alle 12.15 la partenza del Duathlon Sprint Femminile, mentre alle 12.30 della gara maschile.



Per prendere parte al Duathlon Sprint Città di Forlì è necessario essere tesserati per una Federazione Nazionale di Triathlon. In caso contrario è possibile effettuare un tesseramento giornaliero al costo di 20 euro dietro presentazione del certificato medico agonistico per il Triathlon e la compilazione della Scheda Tesseramento Giornaliero. Il costo del tesseramento giornaliero va aggiunto alla seguente quota di iscrizione: Junior 15 euro, Under 23-S1 25 euro, Se ed oltre 45 euro. Per quanto riguarda la categoria YB il costo del tesseramento giornaliero sarà di 5 euro. Le iscrizioni chiuderanno il giorno 24 febbraio alle ore 23.59

Per qualsiasi informazione scrivi a: duathlonforli@gmail.com