Un profondo restyling per condividere l'amore per la danza e il movimento: la società sportiva si rinnova

La società sportiva Explodance sabato alle 17 inaugura i nuovi spazi della sede di Via Carlo Grigioni 3, recentemente ampliati e rinnovati con un intervento di profondo restyling. "È un progetto che ci sta molto a cuore, che desideravamo realizzare da tanti anni - esordisce la direttrice artistica, Enrica Ferretti -. Uno dei nostri obiettivi è sempre stato quello di creare un luogo d'incontro, dove le persone possono condividere e scoprire l'amore per il movimento e la danza, un'arte che ogni giorno ci regala tantissime emozioni. È per questo motivo che con i nuovi spazi avremo la possibilità di ampliare la famiglia di Explodance e accogliere tutti coloro che intendono scoprire la nostra realtà. Presenteremo le sale con uno show e buffet riservato allo staff e alle nostre famiglie a causa delle restrizioni Covid, ma non vediamo l'ora di poter organizzare un evento tutti insieme". Al taglio del nastro dei nuovi locali viene annunciata la presenza anche del sindaco di Forlì Gian Luca Zattini.