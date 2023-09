Un Softball Forlì incerottato chiude al terzo posto la final four di Coppa Italia

Sabato sul campo di Borgo Panigale è andata in onda l’assegnazione del primo titolo stagionale del Softball, la Coppa Italia 2023, quattro le formazioni in gara Saronno (detentrice del trofeo) Bollate, Forlì e Pianoro. La formula prevedeva due semifinali la prima fra Saronno e Pianoro e la seconda fra Forlì e Bollate.

La prima semifinale

La semifinale 1 vedeva il Saronno prevalere, non senza qualche difficolta, sul Pianoro con il mino scarto 2 a 1 il punteggio a favore delle varesine. Tutto succede alla terza ripresa, il Pianoro passa in vantaggio 1-0 sul singolo di Nolan che porta a casa Minardi, il Saronno risponde nella seconda parte della ripresa con cinque singoli prima pareggia con Bleza e poi sorpassa con Marone su valida di Lozada 2-1 il parziale per le varesine. Il resto della gara è duello fra lanciatori e le attente difese. Con questo risultato 2-1 il Saronno si qualifica così per il secondo anno consecutivo alla finale.

La seconda semifinale

Nella semifinale 2 le Forlivesi hanno affrontato il Bollate. Lo staff tecnico forlivese punta su Cacciamani, sicuramente non al meglio, in pedana ad affrontare Bigatton. La partenza premia il Forlì Gasparotto lima una base ball, segue Spiotta che mette a terra un bunt e porta la compagna in seconda base, il singolo di Giacometti porta a casa il primo punto con Gasparotto ed è subito 1-0 per le romagnole. Al terzo il pareggio milanese, singolo di Polini spinta avanti dal bunt di Costa e il singolo della giapponese Eguchi porta il pareggio 1-1. L’incontro torna sotto al controllo delle lanciatrici e si arriva all’ultimo inning, l’attacco milanese si apre con un lungo turno di Cecchetti nel box che chiude con una base ball, segue il singolo di Slaba che porta a casa il vantaggio 2-1 il vantaggio aumenta causa un errore della difesa Forlivese ed infine il triplo di Costa lo fissa sul 4-1, nella seconda parte dell’inning Forlì non riesce a portare giocatori in base e l’incontro si chiude la vittoria delle milanesi per 4-1.

La finale

La finale tutta Lombarda si gioca subito, in pedana lo scontro fra i due pitcher australiani Trzcinski per Saronno contro Plain per Bollate, la lanciatrice del Bollate scende in campo non al meglio della forma con qualche problema al ginocchio che ne condiziona la prestazione tanto che verrà sostituita dopo cinque riprese. Il Saronno mette subito pressione riempie le basi e la battuta di Armirotto mette a referto il primo punto, al quinto il raddoppio con Marone che segna il 2-0, Bollate è in difficolta sui lanci della Trzcinski, che chiude il match alla grande con 1 sola valida concessa e 6 strike out al suo attivo.



Saronno si riconferma vincitore della Coppa Italia 2023 dopo quella del 2022 e acquisisce il diritto a partecipare alla Coppa delle Coppe 2024. Bollate si classifica al secondo posto mentre Forlì in virtù di un miglior piazzamento in Campionato occupa la terza piazza davanti al Pianoro che chiude al quarto. Assegnata la Coppa Italia sabato prossimo iniziano i play-off per l’assegnazione del titolo di Campioni d’Italia, Forlì softball farà il suo esordio sul campo del Buscherini ospitando le campionesse d’Italia del Saronno.