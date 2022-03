Weekend di successi per il nuoto e il nuoto sincronizzato di Rari Nantes Romagna

Week-end di successi per il nuoto e il nuoto sincronizzato di Rari Nantes Romagna. Sabato, alle Finali dei campionati regionali di Riccione, Giovanni Samorì, per la categoria Ragazzi 14 (con il tempo di 1’00’’61), e Riccardo Ravaioli, per la categoria Ragazzi 2 (con il tempo di 57"75), hanno vinto il titolo di campioni regionali nei 100 farfalla. Ma i successi per il Rari Nantes non sono finiti qui: Francesco Lamonaca nei 100 dorso categoria Ragazzi 14 (col tempo di 1’04”1) e Andrea Karol Caggia, nei 100 dorso categoria Junior 1 (col tempo di 58”88), hanno conquistato entrambi la medaglia d’argento. Infine Diego Gatta, nei 400 misti della categoria Ragazzi 14, si è qualificato terzo ol tempo di 5’08.

Domenica, invece, sempre Caggia è giunto terzo nei 200 dorso Junior 1, col tempo di 2'08. Luca Di Fabio poi è riuscito a qualificarsi per i campionati italiani nei 100 stile libero della cat. Ragazzi 1, col tempo di 53"85, classificandosi 2° in gara. Ancora Riccardo Ravaioli, categoria Ragazzi 2, nei 100 misti (che nuota in 1’01) e nei 100 stile libero (che chiude in 53"86) è giunto quarto, sfiorando di poco il podio; così anche Lamonaca, nei 200 dorso, categoriaRagazzi 14, con il tempo di 2’21, è arrivato pure lui quarto. Bene anche Samorì nei 100 stile libero, categoria Ragazzi 14, dove arriva sesto col tempo di 57"45 e Lamonaca invece ottavo (col tempo di 58"18) nella stessa gara. La prossima sfida, per i giovani atleti di Rari Nantes Romagna, saranno i campionati italiani giovanili, che si terranno a Riccione dal 25 al 30 marzo.

Nuoto sincronizzato

Sempre domenica, nella piscina dello stadio di Bologna, si e svolta la gara di nuoto sincronizzato per le categorie C 2014-2013, B 2012 e A 2011-2010. Si è qualificata prima, nella gara del solo, Ginevra Orsini (classe 2013), della categoria C. Ginevra ha ottenuto il punteggio totale di 54, sbaragliando tutte le concorrenti, avendo addirittura un vantaggio di 14 punti sulla seconda classificata. Settimo piazzamento invece per Nicole Nanni (classe 2012) della categoria B. Quinto posto invece per Ginevra Magnani (classe 2011), che poi, insieme ad Anita Vincenzi, guadagnano un ottavo posto nella gara del duo. Le giovani atlete hanno vissuto un bellissimo pomeriggio, dove hanno ottenuto importanti risultati, ma in cui ci sono state occasioni di divertimento in compagnia delle allenatrici Mara, Giulia e Josè.