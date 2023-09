Brooks trascina Trieste, all'Unieuro non bastano Cincia e Valentini: ko al Memorial Bortoluzzi

L'Ital Unieuro di coach Antimo Martino cede contro Trieste col punteggio di 80 a 87 nella prima sfida del Memorial Bortoluzzi e non potrà difendere il torneo vinto lo scorso anno. Senza Xavier Johnson, che ha accusato un piccolo fastidio durante il riscaldamento, e Kadeem Allen, Martino si è affidato allo zoccolo duro italiano, inserendo nelle rotazioni anche i giovani Michele Munari (quasi 14 minuti in campo), ed Edoardo Zilio. Al termine di una partita dai minutaggi inevitabilmente dettati dall'intensa preparazione, l'Unieuro Forlì ha dovuto alzare bandiera bianca contro la formazione di Jamion Christian, che ha visto in Eli Brooks il miglior realizzatore con 17 punti.

Al pronti e via Forlì si è portata avanti di 7 lunghezze (9-2), poi è stata la compagine di Christian a prendere le redini del gioco, trascinata da Filloy, Candussi, Vildera, Ferrero, Deangeli e Brooks. Trieste ha toccato il massimo vantaggio di 13 punti sul 48-61, ma Forlì ha dimostrato di avere un carattere duro da scalfire, impattando sul 70 pari. Sono state le conclusioni dalla distanza a far pendere la bilancia dalla parte dei rivali. Fabio Valentini è stato il più prolifico del match, con 23 punti, tirando col 55% dalla distanza, mentre capitan Daniele Cinciarini ha infilato 16 punti, col 33% dall'arco.

"Nel complesso è stato un buon test, dove sicuramente abbiamo fatto tante buone cose - commenta Martino -. Ovviamente ci sono state anche diverse cose su cui potevamo fare meglio evidenziando dei sincronismi che vanno ancora perfezionati. Però la voglia della squadra di non mollare mai mi è piaciuta molto ed è stata evidente anche quando siamo andati sotto nel punteggio e siamo rientrati più di una volta in partita. Da questa sfida raccogliamo informazioni che ci serviranno a migliore le cose che hanno funzionato meno e a consolidare quelle che sono già collaudate. La condizione generale chiaramente non è ancora ottimale, soprattutto per alcuni giocatori".

La partita

Primo quarto subito vivo, con Deangeli che con una tripla accorcia ad un punto di distanza l’iniziale vantaggio di Forlì (9-8). Vildera conquista due tiri liberi che valgono il sorpasso (9-10) per i ragazzi di coach Christian. Forlì riagguanta il match con Cinciarini e allunga con la tripla di Radonjic. Risponde immediatamente Candussi dall'arco. Forlì si ritrova a più due a due minuti e trenta dal termine del tempo. Una penetrazione di Brooks riporta le squadre in parità. Deangeli su assist del 55 biancorosso porta avanti Trieste, ma Zampini con una tripla permette a Forlì di mettere nuovamente la testa avanti. Il primo quarto termina così sul 17-16 per Forlì.

La tripla di Ferrero permette a Trieste di iniziare nel migliore dei modi il secondo quarto (17-19). Cinciarini mette subito a segno i tre punti che riportano avanti Forlì, ma è lo stesso Ferrero a rispondere presente mettendo a segno la sua seconda tripla consecutiva (20-22). Campogrande non vuole essere da meno e porta Trieste sul 20-25. Forlì accorcia, ma Candussi rimette le distanze. Radonjic sembra essere in forma e mette a segno la tripla che porta Forlì al 27-27. Ferrero mette a segno tre tiri liberi e Trieste torna sul più tre. Filloy è scatenato dall'arco, portando i suoi a più nove (27-36) a metà quarto. Valentini con tre tiri liberi riduce il distacco a sei punti. Finta di Ferrero e tiro da tre punti che permette a Trieste di allungare. Zilio tiene vivi i suoi sul meno sette. Brooks illumina con un passaggio filtrante per Vildera che riporta avanti i suoi sul più nove. La tripla di Valentini rimette in corsa Forlì. Deangeli mette a segno due punti caparbi e Trieste riprende margine. Colpo su colpo fra le due squadre e secondo quarto che termina sul 40-45 per Trieste.

Ad aprire il terzo quarto due tiri liberi di Zilli (42-45). Filloy cerca la tripla e la mette a segno con scioltezza (42-48). Brooks prende ispirazione dal compagno e Trieste va sul più nove. Tassone mette a segno tre punti e Forlì cerca di rimanere ancorata al match. I forlivesi accorciano ancora con la tripla di Pollone dopo una bella azione (meno tre). Due su due dalla lunetta per Ferrero e più cinque per Trieste. Brooks conferma la sua ottima giornata con una bomba che fa allungare Trieste nel punteggio, grazie anche ai due punti messi a segno subito dopo dall’americano. Il 55 si presenta alla lunetta per due tiri liberi che mette a segno in scioltezza: il margine per i ragazzi di coach Christian sale così a più dodici. Ancora due tiri liberi per Trieste, questa volta a presentarsi dalla lunetta è Candussi che ne mette a segno uno su due. Finta e tiro da tre per Cinciarini, a cui risponde subito sempre Candussi. Valentini accorcia il punteggio sottocanestro. Candussi ancora dalla lunetta: questa volta è due su due. Cinciarini dà una scossa ai suoi con un tiro da tre il terzo quarto termina 66-56 per Trieste.

Deangeli apre le danze nell’ultimo tempo di gioco, Forlì cerca di rimanere in scia con Cinciarini e Valentini. Pollone con una tripla riapre il match: 64-68 per Trieste. Vildera allunga sotto canestro, ma è ancora Valentini con una tripla a tenere i suoi ancorati al match (67-70). Pollone con una tripla riporta il punteggio in parità, Brooks risponde un secondo dopo e Trieste torna avanti sul più tre. Filloy fa uno squillo e mette a segno altri tre punti. Candussi dalla lunetta non sbaglia e Trieste allunga dopo lo spavento. Cinciarini riporta sotto i suoi con due punti consecutivi, ma sbaglia il successivo tiro libero. Deangeli dalla lunetta ne mette due su tre e Forlì chiama il time-out a poco più di tre minuti dalla fine sul 74-80. Vildera sotto canestro mette a segno due punti importantissimi alla ripresa del tempo. Tripla magistrale di Filloy e Trieste che inizia a vedere il traguardo grazie al più undici a poco più di un minuto dalla fine. Valentini sbaglia un tiro libero su due. Penetrazione vincente di Vildera dopo scambio con Filloy, poco prima della tripla di Valentini. Vince Trieste 87-80. Sabato i biancorossi sfideranno la perdente tra Cividale e Vigevano. Palla a due alle 17.

Il tabellino

Unieuro Forlì - Pall. Trieste 80 - 87 (17-16; 23-29; 16-21; )

Unieuro Forlì: Cinciarini 16, Zampini 5, Valentini 23, Johnson N.E., Pollone 15, Munari, Pascolo 3, Radonjic 8, Tassone 6, Zilli 2, Zilio 2, Allen N.E. All.: Antimo Martino. Ass.: Fabrizi e Ruggeri.

Pall. Trieste: Daijaun, Filloy 15, Rolli, Deangeli 14, Obliubech N.E., Campogrande 3, Candussi 14, Vildera 10, Ferrero 14, Brooks 17. All.: Jamion Christian. Ass.: Nanni e Carretto.