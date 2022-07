A Forlì una sfortunata parentesi con la Filanto: addio a coach Franco Casalini

Una sfortunata parentesi alla guida della Filanto Forlì in A1 nel 1991, con le dimissioni arrivate dopo aver perso sei partite consecutive su undici match diretti. Si è spento Franco Casalini, 70 anni, una vita dedicata al basket. Casalini è stato assistent coach di Dan Peterson a Milano, poi per tre anni (' 87-' 90) ha diretto McAdoo e gli altri vincendo uno scudetto, una Coppa Campioni e una Coppa Intercontinentale. Nel campionato precedente, arrivato D' Antoni sulla panchina della Philips, ha fatto lo scout per la Nba. Casalini si è spento nella notte nella sua abitazione milanese, dove viveva solo, stroncato con ogni probabilità da un malore. Lo ha ritrovato la colf, che ha avvertito i carabinieri e il fratello, in vacanza in Grecia.