Basket, addio al dottor Romano Tramonti: fu tra i fondatori della Libertas

Si è spento lunedì all'età di 94 anni il dottor Romano Tramonti, tra i fondatori nel 1946 della Libertas. "Rinomato medico, il dottor Tramonti ha contribuito a fare crescere ed alimentare la grande passione per il basket, diventando un punto di riferimento per le squadre che, negli anni, hanno scritto la storia della pallacanestro forlivese", si legge in una nota della Pallacanestro Forlì 2.015. In occasione della gara di venerdì di playoff tra Unieuro Forlì e Apu Udine, la Pallacanestro 2.015 ha espresso la richiesta di osservare un minuto di raccoglimento in ricordo del dottore. I funerali sono stati celebrati mercoledì mattina a San Mercuriale.