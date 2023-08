Unieuro 2.015, fitto calendario di appuntamenti: sabato allenamento con Faenza a porte aperte al Palafiera

Continua la preparazione della Pallacanestro Forlì 2.015 di coach Antimo Martino in vista dell'inizio della stagione cestistica. Sabato pomeriggio, alle 18, la compagine biancorossa terrà al Palafiera un allenamento congiunto con la formazione di serie B dei Raggisolaris Faenza. Per l'occasione le porte dell'impianto di via Punta di Ferro saranno aperte a tutti i tifosi. Lunedì si terrà invece la presentazione di staff e squadra ai propri tifosi. L’appuntamento è fissato per le ore 19:30 al Palafiera, quando le porte dell'impianto si apriranno sull'ultima parte dell'allenamento diretto da coach Martino. A seguire, alle ore 20:00, si terrà la presentazione di staff e squadra ai tifosi. Al termine della presentazione la Società offrirà a tutti i presenti piadina, birra e altro, per un ulteriore momento di condivisione. L'1 e il 2 settembre sarà quindi la volta del "Memorial Bortoluzzi", a Lignano Sabbiadoro, quando Forlì incrocerà Trieste nella prima semifinale, alle ore 19:00. Finali 3° e 1° posto il 2 settembre, rispettivamente alle 17:00 e alle 19:15, contro Vigevano o Cividale. Ancora da definire invece ora e luogo per la partita del 6 settembre contro la Fortitudo Bologna, match che indirizzerà l'Unieuro Forlì alla settimana di Supercoppa, con l'impegno di Chiusi, il 12 settembre alle 20:30, ed infine alla Unieuro Arena, il 15 settembre alle 20:30, contro RBR Rimini.