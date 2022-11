"Amici sportivi e non sportivi, grazie a tutti": una serata con Dan Peterson

Una serata unica, nella sua semplicità. "Semplicità" è la parola che più volte ha utilizzato coach Dan Peterson, icona della pallacanestro, ospite d’eccezione del "b2b" della Pallacanestro Forlì 2.015 che si è tenuto venerdì sera presso Elfi spa, top partner della società biancorossa. Sergio Lorenzi, direttore generale di Elfi SPA, ha aperto le porte agli altri partner della Pallacanestro 2.015, nel secondo dei sei appuntamenti "Casa Partne"r previsti per la stagione 2022/2023.

Gli oltre 100 presenti, rappresentanti dei partner, hanno avuto modo di incontrarsi e condividere una serata all’insegna del divertimento e della complicità, uniti dalla passione biancorossa. Alcuni numeri per celebrare Dan Peterson: 5 campionati italiani vinti, le 3 Coppa Italia, la coppa dei campioni ed una coppa Korac lo hanno reso uno degli allenatori più vincenti della storia del basket italiano. Ma Peterson è anche tanto altro: una figura carismatica, che con la sua simpatia ed il suo inconfondibile accento, durante la sua chiacchierata con i presenti, ha raccontato dell’importanza del rapporto allenatore/giocatore, aspetti che si possono ovviamente riflettere anche in ambito aziendale. “Amici sportivi e non sportivi, grazie a tutti”, la frase iconica di coach Peterson, immancabile, ha chiuso la serata, prima dell’apericena che si è svolto nei locali di Elfi Spa. Nella sua bellezza e nella sua semplicità.