Basket A2, le Final Four di Supercoppa si disputeranno a Montecatini Terme

La Final Four di Supercoppa di basket, in programma sabato 23 e domenica 24 settembre, si disputerà a Montecatini Terme. La tradizionale manifestazione di inizio stagione vedrà assegnare i primi trofei per la Serie A2 e la Serie B, al termine della due giorni strutturata sulle gare di semifinale in calendario per sabato 23 e le due finali di domenica 24. Le 4 protagoniste del tabellone per la Serie B saranno note al termine dei quarti in calendario domenica 17 settembre. Mentre quelle del tabellone di Serie A2 si conosceranno sempre al termine dei quarti che si disputeranno martedì 19 settembre. "La scelta su Montecatini si è fatta valere sia per l'offerta alberghiera che logistica, con l'impianto del PalaTerme che si è già dimostrato rispondente ad un evento di tale portata in occasione della Final Four di Serie B LNP ospitata ininterrottamente dal 2016 al 2019", spiegano dalla Lega Nazionale Pallacanestro.