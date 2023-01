La società sportiva Baskérs Forlimpopoli fa sapere che l’atleta Alessandro Biandolino ha optato per la rescissione del contratto in essere. Prendendo atto di questa decisione, i Baskérs ringraziano il giocatore per la professionalità dimostrata in questi cinque mesi trascorsi insieme ed auspica per lui nuove avventure sportive al pari delle aspettative.