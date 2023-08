Basket, Alessandro Dell’Omo chiude il roster dei Baskers Forlimpopoli: "Torno in famiglia"

Si chiude col botto il mercato estivo del galletto e per l’occasione, nello spot di numero quattro, va registrato un graditissimo ritorno in terra artusiana. Ragion per cui, dopo due anni di esilio in C Gold spesi fra Agropoli e Potenza, ritorna nei ranghi uno dei principali artefici della storica promozione nel massimo campionato regionale 2020/2021.

Alessandro Dell’Omo (ala forte, cm 198, 1999) chiude il roster a disposizione di coach Tumidei, definendo così con Bracci, Farabegoli e Palazzi l’artiglieria pesante sotto le plance (si ringrazia Pressing Basketball Agency per la fattiva e preziosa collaborazione).

Atleta verticale e propenso al gioco in velocità, il lungo cesenate non disdegna altresì soluzioni perimetrali e col suo dinamismo si adatta perfettamente ai dettami di gioco della nostra guida tecnica.

Ecco le sue prime considerazioni: “Firmare nuovamente per i Baskérs è come tornare in una grande famiglia, due anni fa ho trovato una società giovane, organizzata e con tanta voglia di fare bene: sono convinto che possa essere solo migliorata in questo frangente. Eccomi pronto a mettermi ancora a disposizione del gruppo e coach per poter disputare una stagione di alto livello e divertirmi insieme ai miei compagni di squadra.”