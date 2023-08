Basket, derby di Supercoppa contro Rimini: parte la prevendita dei biglietti

Da mercoledì sarà possibile acquistare il biglietto per la partita di Supercoppa del 15 settembre contro Rimini. L'importo del biglietto è di 10 euro, posto unico e lo si potrà acquistare nelle rivendite Vivaticket oppure nella sede di via Corridoni, a partire dalle ore 12 del 30 agosto e nei giorni e orari di apertura per la campagna abbonamenti dal lunedì al venerdì (9-13 e 17-20) e sabato mattina (dalle 9-13).