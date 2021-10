Basket femminile, la Libertas Rosa è super: ok l'esordio con Finale Emilia

E’una splendida Libertas Basket Rosa Forlì quella che bagna con una convincente vittoria l’esordio casalingo nel nuovo campionato di serie B 2021/22. Le ragazze allenate da coach Marco Montuschi hanno saputo imprimere il proprio marchio a fuoco sul match giocando un basket bello, ma allo stesso tempo molto solido e concreto riuscendo a portare ben 5 giocatrici in doppia cifra.

Per nota statistica il primo canestro della stagione portava la firma di Alice Pieraccini che dalla lunetta dava il via alle danze, l’equilibrio regnava comunque forte nei primi 10’ di gioco, Vespignani spingeva molto sull’acceleratore costringendo spesso la difesa avversaria a ricorrere al fallo, ma erano le realizzazioni di Chiabotto e Pieraccini a portare l’inerzia della partita dalla parte delle padrone di casa. Finale Emilia riusciva però a tenersi aggrappata al match grazie ai canestri di Gavagna. Si arrivava così al primo riposo con il punteggio di 23-20. Al riprendere del gioco Forlì metteva su gli occhi della tigre ed erano due triple firmate Montanari e Valensin a dare un colpo forse decisivo al match perché a quel punto le biancorosse riuscivano a prendere il comando della partita ed a piazzare uno strappo decisivo.

Montuschi poteva contare su una grande intensità da parte delle sue su entrambi i lati del campo, riuscendo a trovare il canestro con continuità e soprattutto riuscendo a trovare le giuste soluzioni in ogni situazione di difficoltà. La tripla di Matilde Guidi era la ciliegina sulla torta di un primo tempo che si chiudeva sul 48-34. Dopo il cambio di campo, la musica non cambiava, perché la Libertas non mollava il piede dall’acceleratore Chiabotto metteva in mostra numeri di altissima classe e soprattutto le forlivesi confermavano la propria giornata si da oltre l’arco, dove Valensin, Vespignani e Ronchi scavavano il solco definitivo tra le due squadre portandole all’ultimo riposo sul punteggio di 65-45. Gli ultimi 10’ di gioco servivano alle padrone di casa ad amministrare il vantaggio mantenendo comunque sempre saldi i nervi ed alta la concentrazione. Da registrare negli ultimi 3’ di gioco l’esordio di Silvia Bernabè giovanissimo talento prodotto dal vivaio Libertas che subito metteva in mostra una grande personalità La sirena finale suonava con il punteggio di 81-65.

Iniziare con il piede giusto era fondamentale soprattutto in virtù degli altri due incontri casalinghi che il calendario ha riservato alla Libertas Basket Rosa per questo avvio di campionato, un prezioso vantaggio per dare uno slancio importante alla stagione.

Libertas Basket Rosa Forlì – Royal Basket Finale Emilia 81-65

(23-20, 48-34, 65-45)

Forli: Balestra 5, Valensin 14, Chiabotto 14, Vespignani 11, Montanari 11, Giorgetti 1, Ronchi 3, Guidi 5, Morsiani 6, Pieraccini 11, Berbabè, Cedrini. Coach: Montuschi

Finale Emilia: Bozzoli15, Sacchetti, Bozzali 2, Bergamini 2, Gavagna 15, Branca, Benedusi, Cadoni 8, Todisco 13, Pincella 11. Coach: Bregoli