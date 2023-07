Basket femminile, nuovo heade coach per la Libertas Basket Rosa Forlì: è Tommaso Bindi

La Libertas Basket Rosa Forlì è lieta di annunciare l’ingaggio di Tommaso Bindi come capo allenatore della squadra di serie B femminile per la stagione sportiva 2023/24. Classe 1975, toscano con una grandissima esperienza, Bindi è allenatore nazionale dal 2003 vantando importantissime esperienze su panchine di serie B, C e D maschile. Dal 2013 vive stabilmente in Romagna dove ha continuato con egregi risultati la sua carriera di allenatore. Alla sua prima esperienza nel basket femminile il coach toscano ha accettato con grande entusiasmo di mettersi alla prova con questa, per lui nuova, realtà.

“Siamo davvero contenti - commenta il direttore sportivo Cristiano Baccini - perché Tommaso incarna alla perfezione ciò che cercavamo per la nostra squadra dopo l’addio di Davide Brighina. Volevamo un allenatore giovanile con entusiasmo e tanta voglia di divertirsi assieme al gruppo, ed abbiamo avuto la fortuna di trovare lui, che non solo incarna questo spirito ma vi unisce delle grandissime capacità tecniche ed un invidiabile esperienza da mettere a disposizione delle nostre ragazze. Il nostro ed il suo entusiasmo vogliamo che siano il leitmotiv della nostra stagione per continuare a toglierci qualche bella soddisfazione in campo ma soprattutto, che per noi è assolutamente primario, continuare a vedere le nostre ragazze serene e felici di venire in palestra".