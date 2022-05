Basket giovanile, l'Under 17 Eccellenza della OneTeam va agli spareggi: il sogno sono le finali nazionali

Una grande vittoria dell’Under 17 Eccellenza che, con il successo contro Vis Ferrara chiude seconda il “Girone – Fase Nazionale” dell’Emilia Romagna ed accede direttamente agli spareggi che decreteranno le squadre che disputeranno le “Finali Nazionali”. Nello spareggio, formato da andata e ritorno e le cui date verranno comunicate nei prossimi giorni, si affronterà la vincente del “pre-spareggio” che vedrà affrontarsi la squadra seconda classificata per la Regione Abruzzo e la prima classificata nella Regione Umbria.

L’avere raggiunto lo spareggio per accedere alle Finali Nazionali con l’Under 17 Eccellenza dà grande prestigio al basket giovanile di Forlì ed è un risultato sostanzialmente unico nella Regione Emilia Romagna: dopo infatti lo spareggio raggiunto dai ragazzi dell’Under 19 Eccellenza della Pallacanestro 2.015, anche i nostri ragazzi di OneTeam hanno ottenuto lo stesso, importante, traguardo.

Mercoledì sera, in un Villa Romiti carico di passione ed entusiasmo per questi ragazzi, la partita è stata equilibrata per tre quarti, in un continuo alternarsi di sorpassi e controsorpassi. Bisognava vincere di 8, per ribaltare il risultato dell’andata ed ottenere il secondo posto per la differenza canestri, e nell’ultimo quarto, grazie ad un parziale di 37-22, è arrivata una vittoria con margine anche più ampio.

Il tabellino della gara

Forlì 93 – 78 Vis Ferrara (20-18; 35-41; 56-56)

Forlì: Borciu 20, Munari 27, Casadei 6, Ercolani, Mariuzzo, Mustapha 4, Sanviti 6, Giosa, Pinza 14, Lombini 12, Pulito 4, Poni NE.

All: Gandolfi. Ass: Grison, De Mita, Abbondanza

E la classifica finale del girone:

Fidenza 26, Forlì 20, Vis Ferrara 20, J.B. Ravenna 16, Pol. 2000 Cesenatico, Fortitudo BO 10, Virtus Bo 6, Piacenza Basket Club 4.