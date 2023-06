Basket giovanile, l’Under 17 Eccellenza è la terza migliore squadra d’Italia

Un risultato che rimarrà nella storia, che solo una settimana fa sarebbe stato impensabile e che ora è realtà. Alle “Finali Nazionali” di categoria, l’Under 17 Eccellenza della Pallacanestro Forlì 2.015 ha chiuso al terzo posto, issandosi così come terza miglior squadra in Italia. Nella finale di domenica è stata battuta la Pallacanestro Vado, al termine di una gara sempre condotta e approcciata nel migliore dei modi, con energia ed intensità nonostante fosse la settima partita in altrettante giornate. Col passare dei minuti, i ragazzi mercuriali sono stati bravi a mantenere il vantaggio acquisito fin dall’inizio e a portare a casa una partita che significa terzo posto.

Unieuro Forlì – Pallacanestro Vado 74-51 (24-13; 48-31; 64-48)

Forlì: Gardini, Rosi 5, Mariuzzo, Errede 11, Sanviti 13, Pinza 32, Berluti 6, Ercolani 3, Giosa 4, Bassi, Poni, Giudici. All: Gandolfi. Ass. Grison, de Mita, Abbondanza.

Pall. Vado: Mbeledogu NE, Peirone, Patrone, Stankovic 9, Bianchi, Scarsi 3, Pellegrino 3, Tridondani 3, Migone 15, Serafini 3, Rondinini, Josovic 15.