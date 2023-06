Basket giovanile, l’Under 17 Eccellenza esce a testa alta contro l’Olimpia Milano

Arrivata in semifinale dopo un percorso eccellente, deve cedere il passo all’Olimpia Milano la nostra Under 17 Eccellenza, alla quale però vanno gli applausi ed i complimenti per avere scritto la recente storia della pallacanestro giovanile forlivese. Essere, oggi, tra le prime 4 squadre in Italia è davvero un risultato prestigioso e di altissimo livello. Domenica, si giocherà la finale tra terzo e quarto posto contro la sconfitta della sfida di sabato sera tra Pallacanestro Vado e Stella Azzurra Roma.

EA7 Emporio Armani Milano – Unieuro Forlì 109-53 (21-18, 52-30; 79-44)

Ea7 Emporio Armani Milano: Casella 12, Miccoli 5, Karem 7, Toffanin 14, Youssef 6, Grassi 9, VOlontè 14, Lonati 2, Garavaglia 12, Cortellino, Badalau 13, Suigo 15.

Forlì: Gardini 8, Rosi 4, Mariuzzo 2, Errede 15, Sanviti 6, Pinza 4, Berluti 2, Ercolani 4, Giosa 5, Bassi 3, Poni, Giudici. All: Gandolfi. Ass. Grison, de Mita, Abbondanza.