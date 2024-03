Basket giovanile, l'Unieuro Forlì terza al prestigioso Villa de Grandilla di Tenerife

Volata a Tenerife per il prestigioso torneo ad invito, l’Under 17 della scorsa stagione ha molto ben figurato nel Torneo Junior Villa De Granadilla, riservato agli Under 18 (atleti nati nel 2006 e 2007). Compagine forlivese presente, peraltro, con alcuni giocatori nati nel 2008, a farne, con orgoglio, la squadra più giovane del torneo. Inseriti nel gruppo A, i biancorossi hanno vinto le prime due partite contro Vienna ed i padroni di casa del Realejos. Sconfitta invece nel terzo match del girone dal BK Rig Mark, poi vincitore del torneo, l’Unieuro Forlì si è qualificata per la finale per il 3° posto, vinta contro i tedeschi della Mog Bk Academy. Termina quindi con un ottimo terzo posto un’esperienza che segnerà un momento importante nella crescita tecnica e personale dei giovani biancorossi. Soddisfazione personale per Sanviti, inserito a fine torneo nel quintetto ideale.

Il tabellino

Finale 3°/4° Posto Torneo Junior Villa de Granadilla

Unieuro Forlì - Mog Bk Academy (Germany) 80-47 (12-17/35-28/57-32)

Ercolani 9, Casali, Mantovani 2, Clapiz 10, Berluti, Bassi 5, Pinza 5, Sanviti 19, Errede 15, Galarza 4, Mariuzzo 11. All. Gandolfi Ass. De Mita-Abbondanza.

Girone A

Unieuro Forlì - Vienna United 64-63 (18-12/40-27/48-42)

Ercolani 3, Casali 9, Mantovani, Clapiz 3, Berluti 2, Bassi, Pinza ne, Sanviti 16, Gobbo 14, Errede 7, Galarza 8, Mariuzzo 2. All. Gandolfi Ass. De Mita-Abbondanza

Unieuro Forlì - Realejos 100-48 (36-6/48-20/72-33)

Ercolani 8, Casali 6, Mantovani 8, Clapiz 8, Berluti 13, Bassi 7, Pinza ne, Sanviti 3 Gobbo 8, Errede 16, Galarza 14, Mariuzzo 9. All. Gandolfi Ass. De Mita-Abbondanza.

Unieuro Forlì - Big Rig Mark 64-86 (23-21/36-50/48-72)

Ercolani 13, Casali 12, Mantovani, Clapiz 5, Berluti , Bassi , Pinza 5, Sanviti 13 Errede 4 Galarza 12, Mariuzzo. All. Gandolfi Ass. De Mita-Abbondanza.