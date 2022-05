Basket giovanile, match tirato fino alla fine: l’Under 19 Eccellenza passa a San Lazzaro

Arriva un’altra vittoria nel girone di “Fase Nazionale” per i ragazzi dell’Under 19 Eccellenza della Pallacanestro Forlì 2.015, che continuano il loro percorso perfetto e vincono anche sul campo di San Lazzaro. La vittoria, col punteggio di 76-74 (20-21, 37-41 e 59-58) a favore dei ragazzi di coach Grison (assistente Abbondanza), è arrivata nel finale, dopo una partita combattuta, giocata ad alta intensità e sempre in equilibrio. Questo il tabellino dei biancorossi: Bandini 23, Ndour 6, Zambianchi 10, Sampieri 17, Bassi, Benzoni 11, Munari 4, Bellini, Serra 2, Monticelli 1, Borciu 2 e Stoica 0. Questa la classifica aggiornata, ricordando che i punti ottenuti in questa fase si vanno a sommare a quelli conquistati nella prima fase negli scontri diretti contro le avversarie ritrovate in questo girone: Santarcangelo 24, Forlì 16, Fidenza, Virtus BO 12; Vis Ferrara 10; BSL S. Lazzaro 8; Ravenna e Reggiana 6.