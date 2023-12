Basket giovanile, tre promesse della Pieffe 2.015 alla tappa di Biella della "Ibsa Next Gen Cup"

Ci saranno anche tre Under 19 della Pallacanestro Forlì 2.015 alla tappa di Biella della "Ibsa Next Gen Cup", torneo riservato alle formazioni Under 19 delle squadre partecipanti alla LBA, dal 26 al 29 dicembre. Si tratta di Michele Munari, Edoardo Zilio e Tommaso Pinza, che andranno a vestire rispettivamente le maglie di Reyer Venezia, Gevi Napoli e Vanoli Cremona.

"Quest'anno il regolamento della Ibsa Next Gen Cup consente un solo prestito per ogni squadra ed è quindi motivo di grande orgoglio che tre squadre abbiano pensato ai nostri ragazzi per rinforzarsi - esordisce il responsabile del settore giovanile, Lorenzo Gandolfi -. Si è già svolta una tappa a Varese, e dal 26 al 29 dicembre, ci sarà una seconda tappa a Biella, per poi concludersi con una "Final Eight" dal 22 al 24 febbraio a Trento. Sarà una bellissima esperienza, 4 partite di alto livello tecnico, ma soprattutto i nostri ragazzi dovranno inserirsi in una squadra già organizzata e dovranno capire velocemente come poter essere utili".

"Come detto, è un motivo di grande orgoglio che siano stati cercati i nostri ragazzi, nonostante le difficoltà che verranno a crearsi, perchè questi tre ragazzi fanno parte quotidianamente degli allenamenti della nostra prima squadra, che in quei giorni, dal 26 al 29 dicembre, si allenerà a tempo pieno in vista della partita del 30 dicembre contro Piacenza", conclude Gandolfi.