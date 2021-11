Basket giovanile, tris di successi per il OneTeam Basket Forlì

Tris di successi in settimana per il OneTeam Basket Forlì. Gli Under 15 Eccellenza hanno sfondato quota 100, imponendosi col punteggio di 103 a 79 sul campo della Fulgor Fidenza (20-31, 41-55 e 60-71 i parziali). La partita si è indirizzata fin da subito sul binario forlivese, con Gardini e Moustapha sugli scudi con 20 e 24 punti. In doppia cifra tra i ragazzi di coach Ruggeri (assistito da Mazzotti ed Abbondanza) anche Ercolani, con 16 punti. Hanno marcato il tabellino anche Zoli e Malaguti, rispettivamente con 4 punti, Spagnoli e Coralli con 6, Lolli con 7, Fiorini e Bassi con 8.

L'Under 16 Gold ha fatto suo il derby della via Emilia contro il Cesena Basket, col punteggio di 84-59 (17-13; 40-21; 66-34). Tra i ragazzi di coach Gandolfi (assistente Mazzotti) ottime prestazioni di Sanviti e Giosa, entrambi con 17 punti. In doppia cifra anche Moustapha con 10, mentre hanno marcato punti Gardini (4), Bassi (2), Ercolani (6), Errede (9), Poni (7), Pinza (4), Mariuzzo (6) e Lombini (2). L'Under 17 Eccellenza di coach Gandolfi (assistenti Mazzotti ed Abbondanza) hanno battuto in casa il BSL San Lazzaro col punteggio di 94-78 (27-19; 55-30; 80-58): migliori marcatori tra le file dei mercuriali Borciu con 16, Sanviti, Pinza e Lombini con 15 e Giosa con 11. A referto anche Moustapha (1), Errede (2), Rosi (1), Munari (8), Casadei (4) e Pulito (6).