Basket, per Forlimpopoli impegno contro la neopromossa Sg Fortitudo

Sfida fra le neopromosse. La gara fra Baskérs e S.g. Fortitudo, entrambe alla prima esperienza nel massimo campionato regionale, sarà questo ma non solo. Sul rettangolo del PalaVending (palla a due domani ore 18, dirigono la contesa Albertazzi di Bologna e Scandellari di Calderara di Reno) se da un lato i ragazzi di Agnoletti vorranno monetizzare il buon momento palesato anche a Scandiano, dall’altro i felsinei cavalcheranno l’onda del primo referto rosa stagionale strappato con Molinella.

La giovane formazione bianco blu allenata da Mondini (solo il veterano di mille battaglie in A Dordei e Tapia sopra la trentina), forte anche del copioso nucleo storico, fa dell’ esuberanza fisica e dell’aggressività su ambo i lati del campo il proprio marchio di fabbrica.

In questo scorcio di torneo il principale finalizzatore delle manovre si è rivelato il play guardia Procaccio (13 di media, compagno di Benedetti all’Olimpia Castello), ben spalleggiato da Pederzoli (9,8).

Appuntamento da non fallire davanti al pubblico amico, i galletti hanno lavorato al meglio in settimana per non deludere le attese e mostrarsi ancora una volta all’altezza della situazione.