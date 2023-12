Basket, per un punto Ferrara ha la meglio sui Baskérs

Nello sport spesso le motivazioni giocano un ruolo determinante, nella prima di ritorno giocata ieri pomeriggio alla Bondi Arena i padroni di casa, anche grazie al cambio di guida tecnica, ritrovano lo smalto dei tempi migliori ed inanellano il primo hurrà stagionale.

A discapito di una squadra, quella artusiana, per lunghi tratti impresentabile come atteggiamento difensivo, ancora deficitaria ai liberi (10/17, 59%) ed in volata condannata da due alquanto rivedibili decisioni arbitrali – fallo in attacco a gioco fermo di Dell’Omo e successivo sospiro di Benedetti sul taglio di Bastoni – mix imperfetto che condanna la truppa di Tumidei all’onopinata buccia di banana Natalizia pestata prima della sosta. Gli estensi, con coach Campi al debutto ma senza il totem Costanzelli, fanno capire fin dalle prime battute di gioco che il vento nuovo smuove effetti positivi su menti e cuori dei giocatori mentre le iniziative di capitan Brighi e Dell’Omo mascherano la totale abulia difensiva (zero falli spesi nel primo parziale) che concede troppi spazi dell’arco ai munifici Ghirelli e Braga, che marchiano a fuoco la grande serata dell’arco. I fratelli Brighi rispondono per le rime, con un bel canestro di Farabegoli i Baskérs rimettono il naso avanti (36-38) al 18’ prima che Cazzanti palesi il suo talento.

Dopo l’intervallo e sul tecnico al coach per proteste Forlimpopoli precipita pericolosamente a -16 (59-43, 15-3 in 4’) con un pauroso calo di concentazione: da quel punto Ruscelli e compagni, con A.Brighi punto di riferimento in attacco, concedono appena nove punti nei successivi 12’, ergo si arriva al 36’ sul 68-68. Nella volata finale succede di ogni, dopo la bomba di Berti e la doppietta di Brighi jr., a -46” Ouattara fa 1/2 ai liberi (72-70) poi Brighi sr. impatta a -25” (72-72) fino all’ultimo possesso dopo il time out con la rimessa offensiva, mai eseguita.

La lunga sosta Natalizia servirà a metabolizzare questo inopinato passo falso, con l’auspicio di non trovare troppo carbone nella calza dell’Epifania quando al Vending scenderà B.s.l. S.Lazzaro.

SCUOLA BASKET FERRARA – CHEMIFARMA BASKÉRS FORLIMPOPOLI 73-72 (PARZIALI: 20-19; 44-40; 65-57)

Scuola Basket: Buriani, Petrolati n.e., Costanzelli n.e., Cazzanti 12, F.Bastoni 3, Seravalli 10, Berti 6, M.Ghirelli 20, Braga 11, Coreggioli, Ouattara 12. All.: Campi

Chemifarma: Dellachiesa n.e., Benedetti, Brighi A. 20, Ruscelli 6, Naldini n.e., Rossi 5, Brighi L. 16, Lazzari n.e., Bracci 5, Dell’Omo 12, Farabegoli 8, Palazzi n.e. All.: Tumidei.

Arbitri: Politi e Campedelli

Note - usciti per 5 falli: nessuno. Falli tecnici a Tumidei (24’01”) e Berti (35’).

Spettatori: 200 circa.