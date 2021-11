Basket serie C Gold, a Reggio Emilia i Baskers accarezzano il sogno della grande impresa

Al termine di una gara di pura sofferenza, così come dalle attese della vigilia, i Baskérs accarezzano il sogno della grande impresa, ma alla fine tornano con un pugno di mosche dalla trasferta reggiana. Pur con la grande consapevolezza di aver giocato almeno alla pari - dopo l’intervallo se non oltre - al cospetto di una delle grandi del campionato, attesa dai tifosi ad un appuntamento cruciale della stagione, crocevia da non fallire al PalaRegnani.

Per l’occasione coach Diacci recupera solo nei 12 il rientrante Longoni e rilancia l’ottimo 2002 Longagnani, in doppia cifra con Magni e l’mvp Dias, nello starting five contro il consueto assetto dei romagnoli. Dopo un primo quarto sostanzialmente equilibrato, prima del riposo Forlimpopoli subisce oltre misura la fisicità nel pitturato dei locali, Sprude e Dias trovano ripetutamente la via del canestro ben spalleggiati da un paio di iniziative di Coslovi da una parte mentre Vandi si mette dall’altra in buona evidenza.

Uscita dal riposo in modalità off, la truppa di Agnoletti sprofonda a -15 (37-22 al 24’30” grazie al solito Magni) e solo una bomba del volitivo Benedetti spezza al 5’ un digiuno assoluto; anche grazie alla zona ed all’intensità difensiva gli artusiani non demordono e provano a ricucire l’importante strappo con 6 consecutivi di uno scatenato Semprini, apparso fra i migliori. Aggrappata al solito Donati (10 punti negli ultimi 12’ di gioco) che fra l’altro realizza in penetrazione mancina il cesto che vale l’overtime, i Baskèrs si giocano ad armi pari la contesa e falliscono prima con Brighi poi con capitan Rombaldoni i tentativi per riportare il naso avanti.

Poi a -37” dal gong il solito Dias ristabilisce da sotto il 61-59, sul ribaltamento a -20” Benedetti fallisce dall’arco una terza opportunità e prima Magini dalla lunetta poi Longanani in appoggio fanno scorrere i titoli di coda. Grande amarezza negli spogliatoi per la grande occasione sfumata ma rinnovata fiducia nei propri mezzi: smaltita la delusione comunque un buon viatico per l’importantissima sfida interna di sabato prossimo quando al PalaVending scenderà l’altra neopromossa Sg Fortitudo Bologna.

BASKET 2000 REGGIO EMILIA - BASKÉRS FORLIMPOPOLI 65-59 d.t.s.

(PARZIALI: 15-11; 31-22; 43-34; 53-53)

BASKET 2000: La Rocca n.e., Sprude 8, Longagnani 12, Dias 11, Longoni n.e., Magini 2, Fontanelli,

Papparella n.e., Pini Em. 5, Germani 9, Magni 13, Coslovi 5. All.: Diacci

BASKÉRS: Benedetti 12, Brighi 4, Rombaldoni 4, Vandi 8, Ricci 3, Piazza, Gaspari n.e., Bracci 3, Donati 14, Gorini, Torelli, Semprini Cesari 9. All.: Agnoletti

Arbitri: Di Marco e Bravo di Ferrara

Note - usciti per 5 falli: nessuno. Spettatori: 100 circa.