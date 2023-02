Basket serie C Gold, ancora una trasferta per i Baskers: a Castelnovo Monti a cerca di conferme

Quinta trasferta nelle ultime sette apparizioni per i rigenerati galletti artusiani, alle prese col viaggio più importante, a livello di distanza, dell’intero campionato. Ricaricate le energie dopo un periodo complicato col limpido successo su Francesco Francia, la squadra di Agnoletti proverà a dar continuità di risultati respirando aria di montagna reggiana. Impegno domenicale fra Lg Competition Castelnovo Monti - Baskérs Forlimpopoli (palla a due ore 17 al PalaGiovannelli, arbitrano Resca e De Santis) ed importante crocevia in chiave playoff, anche per provare a vendicare il passo falso dell’andata (59-71 maturato nel finale, Benedetti 16 e Sieiro Perez 22).

Se l’asso nella manica del neo coach Fels risulta il lungo lituano Pocius (secondo marcatore del girone a 18 punti di media), i riconfermatissimi Sieiro Perez (14,8 ppg) e l’ala Parma Benfenati (15,4, quinta stagione coi cinghiali) sono leader in campo e nello spogliatoio; spesso il vero ago della bilancia resta la guardia Biraghi, se in giornata valore aggiunto della comitiva.

I galletti affilano le armi e hanno lavorato sodo in settimana per sfornare una prestazione a tutto tondo basata sulla solita granitica retroguardia e sfruttare le trame in velocità sul gioco offensivo. Sfida che potrà essere fruita a distanza in quanto è prevista la diretta Facebook sulla pagina di Lg Competition Castelnovo Monti.