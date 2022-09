Basket serie C Gold, buon test per i Baskers Forlimpopoli contro Medicina

Nella canicola del PalaVending va in scena il primo appuntamento agonistico stagionale per i Baskérs che ospitano per l’occasione la coriacea Medicina. Il computo finale premia i ragazzi di Agnoletti (2-2 l’esito dei parziali) col punteggio di 73 a 69, con Donati e compagni che quando alzano i ritmi difensivi sanno far male anche in attacco. In bella evidenza il solito Brighi, supportato da un Bindolino presente a rimbalzo e preciso dalla lunetta mentre Rossi ha lasciato intravedere lampi di genio ed il solito contagioso dinamismo. Nel prosieguo della preparazione il prossimo appuntamento prevede l’impegno di sabato 10 settembre quando alle ore 19 i galletti saranno di scena sul parquet degli Angels Santarcangelo.

BASKERS FORLIMPOPOLI - VIRTUS MEDICINA 73-69

(PARZIALI: 22-17; 11-22; 26-13; 14-17)

BASKERS: Benedetti 8, Brighi 15, Lazzari, Naldini, Agatensi 6, Garavini, Rossi 10, Biandolino 15, Donati 6, Mat. Ravaioli, Gorini 6, Ruscelli, Farabegoli 7. All.: Agnoletti

VIRTUS: Vandi 9, Curione 11, Poluzzi n.e., Sabattani 5, Cattani 7, Lorenzini, Bergami 10, Musolesi 10, Gualandi, Martini 8, Martell 7. All.: Dalpozzo

Arbitri:Neri, Onofri e Gaudenzi.

NOTE: punteggio azzerato ad ogni quarto; giocato un quinto quarto da 5’ (9-6).