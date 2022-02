Basket serie C Gold, i Baskers impegnati in casa contro il fanalino di coda Montecchio

Debutto casalingo per il 2022 ove i Baskérs Forlimpopoli di coach Agnoletti ricevono per l’occasione sulle tavole amiche del PalaVending il fanalino di coda Pol. Arena Montecchio (palla a due ore 18, arbitrano Resca e De Palo). Rinfrancata nell’animo e testa dall’importante scalpo dell’ “Alutto”, la compagine artusiana ha lavorato in settimana per lenire anche le insidie di un match che solo sulla carta appare di facile chiave e risoluzione, pur con un recuperato Ricci nel motore. I reggiani, forti di un roster formato nella sua interezza da giocatori delle zone limitrofe, vantano appena quattro punti in classifica frutto dei successi con Ferrara (esterno) e Castelnovo (derby pre natalizio nell’ultima uscita) e lottano per evitare l’ultima piazza, portando attualmente il solo Colla in doppia cifra per punti realizzati (10,5).