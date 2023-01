Basket serie C Gold, i Baskers riabbracciano Semprini: "L'obiettivo è la zona playoff"

Sono passati appena otto mesi dall’ultima gara ufficiale giocata con la canotta del galletto. Dopo la parentesi alla Teramo a Spicchi 20K0 (serie B girone D, 23 punti realizzati in 14 partite con minuti d’utilizzo), Ettore Semprini Cesari (ala pivot, 200 centimetri, classe 2001) torna a vestire la maglia dei Baskérs Forlimpopoli e quindi a rinforzare il reparto lunghi a disposizione di coach Agnoletti. L’atleta riminese, che questa sera disputerà agli ordini dello staff tecnico il suo primo allenamento al Vending, sarà un’importante addizione tecnica interna e potrà dare una rilevante traccia nel pitturato alle trame di gioco, oltremodo nella lotta ai rimbalzi.

"Quando mi si è prospettata l’opportunità di ritornare ai Baskérs non ho esitato un attimo a coglierla - le parole di Semprini Cesari -. Dopo l’esperienza della passata stagione è stato facile tornare a difendere i colori del galletto, con società, staff tecnico e giocatori sono sempre stato in ottima sintonia. Vi ho sempre seguito a distanza, la squadra ha giocato quasi sempre alla pari con tutti e addirittura ottenere le prestigiose affermazioni con Fidenza ed a Castello. Ora inizia il girone di ritorno, l’auspicio è ovviamente quello di migliorarsi e provare a tutti i costi di centrare il nono posto finale e quindi qualificarsi per i play off". Probabile il suo debutto già nel week end a Ferrara, indosserà la maglia numero 5.