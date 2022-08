Basket, serie C Gold in un girone unico. I Baskers si radunano il 24 agosto

Novità per il campionato di serie C Gold. La stagione 2022/2023 dopo tre anni si svilupperà infatti di nuovo in un girone unico a 14 squadre (Olimpia Castello ripescata) e prenderà il via nel weekend di sabato 1 - domenica 2 ottobre. I Baskérs Forlimpopoli si raduneranno mercoledì 24 agosto alle ore 20,30 sulle tavole del PalaVending,d ove giocatori, staff tecnico e dirigenziale si ritroveranno dopo le consuete vacanze estive.

Al gruppo dei nove atleti, fra le quattro riconferme ed i cinque volti nuovi, saranno aggregati ben 5 ragazzi nati nel 2005 del nostro settore giovanile. Sono ancora in fase di definizione alcune date ed orari del precampionato, ma i galletti giocheranno comunque cinque amichevoli prima del debutto ufficiale in campionato. Le gare interne di campionato si disputeranno ancora il sabato alle ore 18 (PalaVending). A breve verrà lanciata la campagna abbonamenti dopo la recente installazione delle nuove tribune.