Le caratteristiche di gioco del confermatissimo coach Cavalieri rimangono il run&gun senza particolari tatticismi: gli innesti di Paterlini (Fidenza), bomber Germani (Reggio Emilia) e il decano Paulig (37 anni) danno qualità alle trame di gioco e concorrono all’inseguimento di una tranquilla salvezza come la passata stagione.

Trasferta in terra reggiana per i Baskérs Forlimpopoli, che sabato sera (palla a due alle 20) hanno l’opportunità di dar seguito alla striscia positiva di risultati. A Sant'Ilario d’Enza (arbitrano Meloni e Diemmi) la formazione di Agnoletti si confronterà con i padroni di casa del Polisportiva Arena Montecchio, entrambe lanciate da due vittorie consecutive.

Basket serie C Gold, per i Baskers parte il ciclo di scontri diretti: trasferta in terra reggiana