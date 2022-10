Basket serie C Gold, trasferta insidiosa per i Baskers

Primo viaggio stagionale per i Baskérs Forlimpopoli impegnati sul difficile campo di Zola Predosa, che rievoca le piacevoli sfide promozione della stagione 2020/2021 con la promozione in C Gold. Grazie ai solidi innesti sull’asse play-pivot di Chiusolo e Cesana (atleti di categoria superiore), la compagine felsinea punta ad un torneo ben diverso dalla sofferta salvezza dello scorso anno come testimonia lo scalpo di sabato scorso a Castel Guelfo.

Un bel banco di prova per la squadra di Agnoletti, alla ricerca dell’assetto migliore e nel contempo vogliosa di riscatto dopo il passo falso nel debutto con Ferrara. Dirigono la contesa Resca e De Palo, i tifosi che non seguiranno i galletti direttamente dagli spalti potranno farlo in diretta Facebook sulla pagina di Francesco Francia Zola Predosa a partire dalle 20.40.