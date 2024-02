Basket serie C, i Baskers contro la Sg Fortitudo a caccia della terza vittoria di fila in casa

In una posizione di assoluta padronanza del proprio destino, con sei gare in calendario e cinque da disputare in virtù del turno di riposo, i Baskérs affronteranno sabato alle 18 col morale alle stelle il terzo impegno interno consecutivo, che li vedrà opposti alla Sg Fortitudo. Pur già sconfitta all’andata (56-75 in rimonta coi 18 punti di Bracci), scende in Romagna una squadra decisamente in forma (4 successi nelle ultime 6) ed ancorché galvanizzata dal reintegro nei ranghi dell’ottimo Dordei (42enne dal passato illustre anche in serie A) in luogo di Prunotto. I galletti, ancora imbattuti nel 2024 ed in casa, vogliono a tutti i costi dar seguito al frangente positivo, senza sottovalutare ogni avversario e raggiungere l’ambito ma non scontato traguardo dei playoff ed eventualmente salendo a cinque gare in striscia. Dirigono Boccia e Politi.