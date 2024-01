Basket serie C, la sfida in chiave playoff si chiude all'ultimo possesso: colpo dei Baskers

L’importantissima sfida tra Baskers Forlimpopoli e la Molix Molinella in chiave playoff, al quale si qualificheranno le prime tre della regular season, tiene fede alle aspettative e si conclude all’ultimo possesso.Nonostante una settimana complicata, con le noie al ginocchio per Dell’Omo pur stoicamente in campo e lo stato febbrile occorso al capitano, la squadra di Tumidei procede spedita in questo immacolato e magico 2024 mantenendo inviolato il fortino di casa. Dal canto suo Molinella, conscia di dover a tutti costi sbloccarsi dopo due passi falsi, vende cara la pelle dimostrandosi senza dubbio una formazione profonda e ben attrezzata.

In avvio si gioca a viso aperto, con buone percentuali attraverso le quali i padroni di casa sprintano sul 10-6 del 5’ col paniere di Farabegoli prima che la premiata ditta Seravalli-Agusto finisca per propiziare un pericolo 0-12 fino alla prima sirena. Grazie ad una antologica applicazione difensiva che concede appena due canestri dal campo, i Baskérs rimettono la freccia con Lorenzo Brighi (7/12 al tiro e 8 rimbalzi) che fa male in serie dall’arco mentre Bracci (in ottma doppia doppia 13+10) controlla agevolmente con Farabegoli il pitturato.

Da quel momento i galletti non molleranno più la presa e fino al 35’ sembrano addirittura avere le carte in regola (52-42 al 31’) le carte in regola per provare a ribaltare la differenza canestri, prima di dover fare i conti con la classe cristallina di Seravalli. Tre triple pressochè consecutive, inframezzate da quella in angolo di Brighi sr. disegnano il 64-61 del 39’ che mina le coronarie degli astanti. Negli ultimi concitati possessi poi con 19” da giocare lo stesso Seravalli fa 1/2 ai liberi, a sua volta Bracci fallisce il match point a -9” fallendo entrambi i liberi.

Sul ribaltamento di fronte Tognon va in avvicinamento e non converte da centro area il tentativo che vale il supplementare; così gli artusiani festeggiano il settimo sigillo interno su altrettanti incontri e soprattutto mette sei punti (con una gara in meno da disputare) fra sé e la diretta concorrente, un gran bel viatico in vista dei prossimi difficili impegni. Vittoria fondamentale in una di quelle gare sporche e difficili, che proprio per questi motivi, assurgono ad importanti significati nonostante basse percentuali ai liberi e nel tiro pesante.

Chemifarma: Benedetti,, Brighi A. 7, Ruscelli, Naldini n.e., Rossi 8, Grassi 3, Brighi L. 21, Lazzari n.e., Bracci 13, Dell’Omo 3, Farabegoli 9, Palazzi n.e. All.: Tumidei.

Molix: Tognon 13, Dalpozzo n.e., Leopizzi 1, Bianchi Guazzaloca 3, Cavazzoni n.e., Seravalli 15, Carella 7, Trinca 3, Cavicchi 8, Zaharia 2, Agusto 10. All.: Baiocchi

Arbitri: Puliti e Boudrika

Note - usciti per 5 falli: Trinca. Fallo tecnico a Baiocchi.

Spettatori: 200 circa, fra cui l’indimenticato ex Ettore Semprini.