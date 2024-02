Basket serie C, ostacolo Ozzano per i Baskers nella corsa ai playoff

Sull'onda lunga degli ultimi successi, forti di una imbattibilità lunga due mesi e cinque turni, i Baskers Forlimpopoli proveranno sabato alle 19,45 al Pala Arti Grafiche Reggiani di Ozzano dell'Emilia a dar seguito ad un fruttuoso 2024. Nel momento cruciale, almeno fino ad ora, della stagione, giunge l’ennesimo viaggio insidioso al cospetto della Cmo Ozzano, una squadra giovane, esuberante, con l’esperta coppia Bonfiglio - Guarino a fungere da collante.

Pronti a riproporre per molti minuti un assetto difensivo a zona (e quindi a togliere i ritmi altrui), la compagine dell’esperto coach Moretti ha nei lunghi Odah (11,5 punti per gara) e Kissima (14,5, 7mo marcatore del lotto) i principali terminali offensivi. Dopo il riposo e invero assai vicini alla meta del primo obiettivo stagionale (ma stasera dipende anche da altro risultato), i Baskérs dovranno per l’ennesima volta dimostrare la loro solidità mentale e farsi trovare pronti su un campo che ha già fatto vittime illustri nel corso del torneo.