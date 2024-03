Basket serie C, ultima trasferta della regular season: c'è il derby contro Santarcangelo per i Baskers

Dopo aver festeggiato il raggiungimento dei playoff, i Baskérs Forlimpopoli affrontano l’ultimo viaggio della regular season nel classico derby di Romagna, sfidando sabato alle 21 gli Angels Santarcangelo. Partita senza alcun interesse di classifica ma comunque un primo step d’avvicinamento per le rispettive post season al via dal 23 marzo prossimo. Sul fronte artusiano marcherà certamente visita il claudicante Farabegoli mentre anche un paio di under saranno indisponibili e sarà da valutare la condizione dell’ex Grassi. Lecito attendersi larghe ed ampie rotazioni nei minutaggi, al cospetto di una squadra di primissima fascia falcidiata in stagione da diversi ed importanti infortuni. Dirigono De Palo ed Aly Belfadel.